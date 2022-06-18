أندريه زكي: القدرة على إدارة التنوع تؤسس لحوار وطني سياسي مبدع

حددت إدارة الحوار الوطني 6 مرتكزات رئيسية للحوار، أولها التهيئة المجتمعية من خلال فتح نقاشات عامة في وسائل الإعلام المختلفة للتمهيد للحوار، وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل جميع الفئات والقوى السياسية والطبيعية، والتوسع المكاني والجغرافي عبر عقد ورش عمل وفاعليات وندوات بمختلف المحافظات، وتكوين لجنة حيادية لإدارة الحوار تضم من 15 إلى 20 شخصية من الشخصيات الوطنية التي تمثل مختلف التيارات، مع التأكيد على حيادية دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في إدارة الحوار باعتبارها هيئة مستقلة.

قرارات الرئيس السيسي تتضمن رؤية عميقة وصادقة

وقال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن قرارات الرئيس السيسي تتضمن رؤية عميقة وصادقة، ومخلصة للعمل العام بأنواعه الحزبي والسياسي والمدني، وأن ما حققته القيادة السياسية في استقرار المجال العام، يشجع على تواجد أكبر للقطاع الخاص ويحفز المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، مؤكداً على أن القدرة على إدارة التنوع إحدى ظواهر صحة بنيان الدولة المصرية وتؤسس لحوار وطني سياسي مبدع.

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: «نثمن قرار الرئيس في استكمال تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنومي، حتى نهاية العام الجاري، والذي تشارك فيه الهيئة القبطية الإنجيلية مع 22 جمعية، ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية الخدمية والصحية والتوعوية والتعليمية والعمرانية وغيرها».

ضياء رشوان منسقاً عام للحوار الوطني

وكانت إدارة الحوار، بدأت في الخطوات التنفيذية استعداداً لتنظيم الحوار الوطني على أعلى مستوى، والإعلان عن تشكيل أمانة فنية لتولي الأمور اللوجستية والتنظيمية وتوفير المعلومات، وبدء التشاور مع القوى الوطنية لتشكيل مجلس أمناء لتفعيل المشاركة وتحديد المخرجات النهائية.

ووقع الاختيار على ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ليكون منسقًا عامًا للحوار الوطني، إضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني.