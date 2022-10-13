«سيتي بنك»: سعر الفضة سيرتفع لـ25 دولارا في 2023

أدى انخفاض الفضة بنسبة 25% منذ مارس، إلى نحو 19 دولارًا أمريكيًا للأوقية، إلى زعزعة الثقة في ذهب الفقراء، لكن سلسلة من المعطيات، تشير إلى حدوث ارتداد مرتقب للمعدن في العام المقبل، حسبما يتوقع «سيتي بنك»، متوقعاً ارتفاع السعر إلى 25 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

22 دولارا في النصف الأول

في مذكرة بحثية للمجموعة العالمية، توقع «سيتي بنك»، ارتفاع الأوقية لـ22 دولاراً في النصف الأول من العام المقبل، وأن هذا يعني أن الشهور الثلاث قبل نهاية العام الجاري تمثل «فرصة ممتازة للشراء».

تراجع مرتقب لـ16 دولار

رغم ذلك، يتوقع «سيتي بنك» أن قوة الدولار الأمريكي، قد تدفع الفضة إلى مزيد من الانخفاض على المدى القصير، وربما إلى أدنى مستوى يصل إلى 16 دولارًا للأوقية قبل أن يرتد مرة أخرى.

طلب كبير من الهند

تشير المذكرة البحثية، إلى أن الطلب المادي القوي على الفضة في الهند - وهي تقليديًا واحدة من الأسواق الكبيرة للمعادن الثمينة ومع موسم المهرجانات الذي يمكن أن يرتفع فيه الطلب من هذا البلد- يقود نحو ارتفاع سعر المعدن الصناعي.

كلما ارتفع الذهب

تضيف: «بالنسبة للمستثمرين، تكمن جاذبية الفضة في علاقتها الوثيقة بالذهب، وهو المعدن الثمين الذي يحدد الاتجاه. لكن الفضة تنادي أيضًا بأدوارها في عدد من التطبيقات الصناعية سريعة النمو بما في ذلك الإلكترونيات والخلايا الكهروضوئية، التي تدعم الألواح الشمسية على الأسطح».

أسعار الفضة والذهب

كان الإقبال على شراء الذهب هو السبب وراء ارتفاع أسعار الفضة هذا العام، والذي رفعها إلى أعلى مستوى لها في 12 شهرًا عند 26.17 دولارًا أمريكيًا للأوقية في أوائل مارس الماضي، بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا، وهو الوقت الذي ارتفع فيه الذهب أيضًا بشكل حاد ليتداول لفترة وجيزة فوق 2000 دولار للأوقية.

الاحتياطي الفيدرالي وسعر الفائدة

يضيف «سيتي بنك»: «نتوقع أن تنتعش أسعار الفضة إلى 22 دولارًا أمريكيًا للأوقية في النصف الأول من عام 2023 حيث يغير بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفه ويزيد طلب المستثمرين على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وتحسن اقتصاد الصين».

شهية هندية كبيرة

ويلفت الانتباه إلى أن الهند، التي لديها شهية كبيرة للفضة، كانت تعيد تخزينها قبل موسم المهرجانات، وقد استوردت من المعدن حتى نهاية أغسطس، ما يزيد عن ضعف الواردات خلال نفس الفترة من العام الماضي.