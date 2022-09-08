خبير عالمي: الفضة لا تتأثر بسوق الذهب.. والنحاس يحكم أسعارها

يربط كثيرون بين أسعار الفضة والذهب، فإذا ارتفع الذهب فهذا دليل على أنّ الفضّة في طريقها للارتفاع، لكن رئيس قسم استراتيجية السلع في ساكسو بنك، أولي هانسن، خالف ما يعتقده كثيرون، ورأى أنّ النحاس أكثر دلالة على المسار المتوقع للفضة، عن الذهب.

تحركات الفضة مماثلة تقريبا لـ«النحاس»

وانخفض الذهب بنسبة 6% على مدار العام الحالي، وفي غضون ذلك، انخفضت الفضّة بنسبة 23%، ما يطابق بشكل أكبر انخفاض النحاس بنسبة 21%، كما يقول «هانسن» في مذكرة بحثية عبر موقع «البنك»، مشيرا إلى أنّ النحاس كمعدن صناعي قد يلقي بعض الضوء على المسار الذي تتبعه الفضّة بعد ذلك لاستخدامهما معا في عدد من القطاعات التصنيعية المشتركة.

الطلب على الفضة سيظل مستمرا

وأضاف هانسن: «تتصاعد أهمية الفضة كمعدن صناعي، نظرًا لدوره في العديد من الصناعات، وهو ما يثبت أنّ الإقبال على المعد سيظل مستمرا الفترة المقبلة».

الفضّة مخزن للقيمة

وقد يكون الدور التقليدي للفضّة كمخزن للقيمة مفيدًا أيضًا للمعدن مع الركود العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما يجعل الفضّة محل طلب على المدى البعيد، كما يشير رئيس قسم استراتيجية السلع في ساكسو بنك.

الفضة تدخل بنسبة 5% في الذهب

وتدخل الفضة بنسبة 5% في الذهب الأصفر عيار 22، مقابل 2% من النحاس، ونحو 1.3% من الزنك، بينما يخلو الذهب عيار 24 من أي مكون فضي.

قطاعات تصنيعية عديدة

وتحظى الفضّة بطلبٍ عالٍ من قبل العديد من القطاعات، وفي مقدمتها قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، إلى جانب استخدامها كمكون رئيسي في صناعة المجوهرات وأدوات الطعام والعملات، والرقائق الإلكترونية والصناعات الدوائية.