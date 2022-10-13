بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل مطران إيبارشية القاهرة

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك، بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

بطريرك الكاثوليك يهنئ المطران وردة

رافق المطران إيلي وردة خلال الزيارة وفد من كنيسة السريان الكاثوليك، تضمن اللقاء التعارف المتبادل بين الطرفين.

وقام البطريرك الأنطاكي مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بتعيين المطران مار إفرام ورده، مطرانا على إيبارشية القاهؤرة للأقباط الكاثوليك، وكان ذلك بكاتدرائية سيدة الوردة للسريان الكاثوليك بالقاهرة.

وفي ختام اللقاء، قدم الأب البطريرك التهنئة للمطران وردة على منصبه الجديدة، كما تمنى له خدمة مثمرة في حقل الرب.

البطريرك إبراهيم إسحق يترأس صلاة تجليس مطران أسيوط

ويذكر أن البطريرك إبراهيم إسحق ترأس صلاة القداس الإلهي، صباح اليوم، لتجليس الأنبا دانيال مطرانا على إيبارشية أسيوط.