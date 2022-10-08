راعي الأقباط الكاثوليك يوزع حلوى المولد على المواطنين في شوارع الغردقة

شهدت مدينة الغردقة لفتة طيبة، اليوم السبت، حيث قام القمص يؤانس أديب، راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، بتوزيع حلوى المولد على المواطنين بشوارع الغردقة احتفالا بالمولد النبوي الشريف، وذلك لتأكيد إحياء روح الترابط والمودة بين المسلمين والأقباط ومشاركة المناسبات والأعياد.

راعي الكنيسة الكاثوليكية يوزع حلوى المولد

ويحرص وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر على عادته السنوية في المشاركة باحتفالات المولد النبوي الشريف، وتوزيع حلوى المولد وتبادل التهاني مع المسلمين بشوارع الغردقة.

كما أجرى القمص يؤانس أديب زيارة إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، لتقديم والتهنئة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتسليم كمية من حلوى المولد للحالات الاجتماعية المستحقه بالغردقة، لإدخال الفرحة عليهم، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

ذكرى المولد النبوي

وقال القمص يؤانس، في بيان، إن مولد الرسول ذكرى عطرة على الجميع في مصر أقباط ومسلمين، وتهل دائما بالمحبة والرحمة والخير، مضيفا أن مثل هذه المناسبات فرصة طيبة لمشاركة الأخوة المسلمين احتفالاتهم، وإدخال البهجة والفرحة على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المستحقة، وكذلك عمال النظافة في أماكن عملهم، تعبيرًا عن الحب والمودة.