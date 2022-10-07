بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق مطران الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذكرى المولد النبوي الشريف.

التهنئة بالمولد النبوي الشريف

وجاء نص التهئنة وفق بيان أصدره المركز الإعلامي للأقباط الكاثوليك في مصر: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف».

الكاثوليك: نصلي إلى الله أن تكون المناسبة ملؤها الخير

وتابع: «نصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم».