رئيس «الشيوخ» يصدر قرارا بتشكيل جمعية الصداقة «المصرية - المغربية»

أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ القرار رقم (26) مكرر سنة 2022 بتشكيل جمعية الصداقة المصرية مع مجلس المستشارين بالمملكة مغربية، برئاسة النائب عفت السادات وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية.

أعضاء جمعية الصداقة المصرية

وتضم في عضويتها النواب أحمد أنور محمد شاهينو أحمد صلاح فريد الطاروطي والنائب طارق السيد عبدالعزيز إسماعيل، والنائب هانئ يوسف عبدالشهيد جرجس و النائبة كاميليا صبحى عبد النور محمد، والنائبة سماء سليمان السيد أحمد، والنائب محمد رمضان سيد أحمد عمارة، و النائب خالد عبداللطيف محمد مصطفى.

تفعيل دور الدبلوماسية

وقال النائب عفت السادات وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إنّ القرار يأتي في إطار سعي مجلس الشيوخ ولجانه؛ لتفعيل دور الدبلوماسية البرلماينة من خلال جمعيات الصداقة أو عبر التواصل مع المجالس النيابية في كل الدول الصديقة.