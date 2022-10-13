القوات الجوية تحتفل بعيدها الـ90

تحتفل القوات الجوية بعيدها التسعين على نشأتها، حيث أكد الفريق محمود فؤاد عبدالجواد، قائد القوات الجوية، أنّ القوات الجوية تمارس مهامها بكل عزيمة وإصرار، ووفقا لأحدث النظم القتالية العالمية لتكون دائما على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر، وهنأ رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية، الذي يوافق ذكرى 14 أكتوبر لعام 1973، والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بمعركة المنصورة، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عُقد بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية.

وأكد قائد القوات الجوية، على الدعم المستمر الذي توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية لتطوير وتحديث إمكاناتها، بما يعزز قدراتها لتصون وتحمي مقدرات الوطن.

وأشار إلى أنّ القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية متنوعة وتضم أحدث الطائرات مختلفة الطرازات والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات، بما يضمن لها التفوق الكمي والنوعي، ويمكنها من تنفيذ الأنشطة والمهام التي تسند إليها.

وأشاد بما يبذله رجال القوات الجوية من بطولات وتضحيات لحماية سماء مصرنا الغالية على حدودها الاستراتيجية، وطالبهم بمواصلة العمل ليلا ونهارا لاستمرار تحقيق النجاحات التي يحققها نسور القوات الجوية بكل كفاءة واقتدار.