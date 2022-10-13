معلومات عن عبد اللطيف رشيد رئيس العراق الجديد.. شغل منصب أمين عام منظمة «الفاو»

عقد اليوم البرلمان العراقي جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية العراقية بعد فترة من الصراعات بين بين الحزبين الكرديين؛ الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وقد تصاعد خلال الاجتماع اسم القيادي الكردي عبد اللطيف رشيد كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لتنتهى الجلسة بحصوله على 162 صوتا من البرلمان العراقي مقابل 99 صوتا لبرهم صالح، وفقا لسكاي نيوز عربية.

الحياة العلمية والعملية لعبد اللطيف رشيد

ولد عبد اللطيف رشيد العراقية في محافظة السلمانية في أغسطس 1944 بالعراق، وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة ليفربول والماجستير والدكتوراه من جامعة مانشستر في بريطانيا، وقد بدأ مسيرته المهنية في جامعة السلمانية بالعمل مدرسا أكاديميا لمقررات دراسية حول الموارد المائية في العراق، كما عمل في عدة شركات في مجالات الموارد المائية منها شركة سير وليام هالكرو الاستشارية، بالإضافة لعمله مديرا لمشروع منظمة الغذاء والزراعة الدولية لوادي توبان الذي يقع في جنوب اليمن، وفي فترة الثمانينيات انتقل إلى دول الخليج وشغل منصب مهندس مقيم لمنظمة الغذاء والزراعة الدولية لسد وادي جيزان وشبكة الري في المملكة العربية السعودية، وفقا سكاي نيوز.

حياة سياسية وتحالفات كبرى

وبدأ عبد اللطيف رشيد العمل السياسي منذ ستينيات القرن الماضي، بانضمامه للحزب الديمقراطي الكردستاني وأصبح من أكثر أعضائه فعاليه، ثم تولى قيادة الطلاب الأكراد في أوروبا، وشارك بعد ذلك في الاجتماعات الخاصة بتشكيل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ومثل الحزب كمندوب عنه في بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية.

خبرته في وزارة الموارد المائية

وساهم في المؤتمرات المعارضة التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق صدام حسين عام 2003، وكون علاقة صداقة قوية مع أقطاب المعارضة العراقية في الخارج، وبعد عام 2003 تم اختياره ليتولى وزارة الموارد المائية في العراق واستمر في منصبه حتى عام 2010، ثم شغل منصب أمين عام منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة، إلى أن تعين مستشار أقدم لرئيس جمهورية العراق وما زال في منصبه.

وتزوج عبد اللطيف رشيد متزوج من شاناز إبراهيم أحمد، وهو بالوقت صهر رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، وقد أنجب رشيد من زوجته ولدين وبنت واحدة.