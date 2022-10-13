إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بمحور 26 يوليو.. «السيارة اصطدمت بحاجز»

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان بدائرة قسم شرطة كرادسة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما جرى التحفظ على سائق السيارة، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بحادث محور 26 يوليو

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، إخطارا من اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد أن قسم شرطة كرداسة، جرى إبلاغه من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان – دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سـير السيارة ميكروباص ماركه «تويوتا» قيادة سائق، يبلغ من العمر 50 عاما، ومقيم بولاق الدكرور، بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى اصطدامه بالحاجز الخرساني على جانب الطريق.

كما أسفر الحادث عن حدوث تلفيات بالسيارة وإصابة قائدها و4 آخرين، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي، كما تم التحفظ على السيارة وقائدها وإزاله آثار الحادث وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة .

نصائح لتقليل الحوادث على الطرقات

من جانبه قال اللواء أحمد الشاهد، الخبير المروري، لـ«الوطن»، إنه يجب عدم الإسراع أثناء القيادة فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

كما طالب السائقين باتباع إرشادات المرور والطرق والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.