إصابة 17 شخصا في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو

أصيب 17 شخصا منذ قليل في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرتين ميكروباص أعلى محور 26 يوليو المتجه لمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية على الفور.

بداية البلاغ

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغاً يفيد بإصابة 17 شخصا جراء حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرتين ميكروباص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين لمستشفى الشيخ زايد لإسعافهم.

المرور ترفع آثار الحادث

كما دفعت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، بالأوناش وفرقة من رجال المرور لرفع آثار الحادث وإعادة حركة الطريق لطبيعتها بعد أن توقفت لبعض الوقت.

النيابة تستمع لأقوال المصابين

وأرسلت النيابة مندوبين لسماع أقوال من تسمح حالته الصحية من المصابين بالحديث لتتبين أسباب وقوع الحادث، كما أمرت بتقرير تحليل المخدرات الخاص بالساقين لتتبين ما إذا كانا تحت تأثير أي من المواد المخدرة أو الكحوليات وقت وقوع الحادث من عدمه.

وطلبت حضور عدد من شهود العيان الذين تزامن وقت حضورهم مع حدوث الواقعة لسماع ما لديهم بشأن وقوع الحادث.

ندب لجنة فنية لمعاينة السيارات المتسببة في الحادث

وانتدبت النيابة لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة السيارات المتسببة في الحادث لبيان ما إن كان بها عطل فني تسبب في الواقعة من عدمه، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث تمهيدا لتفريغها والوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وكلفت رجال المباحث بسرعة عمل التحريات اللازمة للتعرف على ظروف حدوثه، وإطلاع النيابة على المستجدات.