تفاصيل وظائف بيت الزكاة المصري.. اعرف الشروط وموعد التقديم

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، عن حاجته لشغل بعض الوظائف في عدد من التخصصات.

وكشف بيت الزكاة والصدقات، عبر موقعه الرسمي الإلكتروني عن حاجته لشغل وظائف في قطاعات الحسابات والمخازن والمشتريات والبرمجيات بعقد عمل محدد المدة وقابل للتجديد سنويا بشرط التفرغ الكامل.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل هذه الوظائف، وفقا لبيان رسمي لبيت الزكاة المصري.

تفاصيل وظائف بيت الزكاة المصري

الوظيفة المطلوبة في بيت الزكاة المصري هي:

رئيس قسم الحسابات، يشترط امتلاك خبرة 10 سنوات فأكثر وأن يكون المتقدم خريج بكالوريوس تجارة.

رئيس قسم مخازن ومشتريات، يشترط خبرة 10 سنوات فأكثر بكالوريوس تجارة.

مهندس برمجيات، يشترط خبرة 8 سنوات فأكثر، وأن يكون حامل مؤهل عالي مناسب.

الشروط العامة

أن يكون المتقدم ادي الخدمة العسكرية او معاف منها.

أن يكون المتقدم من قاطني محافظتي القاهرة والجيزة

بالنسبة لوظيفة رقم 1 يجب أن يكون المتقدم لديه ما يلي:

خبرة في المعايير الحاسبية المصرية.

العمل داخل أقسام الإدارة المالية قسم المدفوعات والايرادات والبنوك.

استخدام اكسيل والبرامج المحاسبية.

على دراية بقانون العمل المصري وقوانين الضرائب المعتمدة داخل مصر.

بالنسبة لوظيفة رقم 3 يجب أن يكون المتقدم لديه خبرة في

Sql database developer (back end , front end, Ul Microsoft specialist access

معرفة اساسية ب C# programming language HTML,css, javascript

وأشار البيان، إلى أنه على الراغبين في التقدم للوظائف المعلن عنها إرسال السيرة الذاتي على الموقع الرسمي لبيت الزكاة والصدقات، ولن يلتفت إلى أي طلبات ترد بالبريد أو تسلم باليد يتم التقدم بالسيرة الذاتية خلال الفترة من 13 أكتوبر حتى نهاية يوم 20 أكتوبر.

وأكد البيان أنه لن يتم استقبال السيرة الذاتية بعد هذا التاريخ يتم التواصل مع المرشحين تليفونيا وتحديد موعد المقابلة الشخصية بالمقر الرئيسي بالقاهرة بمقر مشيخة الأزهر الشريف.

ويمكن لمن تنطبق عليهم الشروط المعلنة التقديم من خلال صفحة بيت الزكاة والصدقات لشغل الوظائف المعلن عنها.