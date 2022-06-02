وظائف بيت الزكاة.. اعرف الشروط والتخصصات والمؤهلات المطلوبة

أعلن بيت الزكاة والصدقات بالأزهر الشريف توافر فرص عمل به، إذ أتاح بعض الوظائف الشاغرة وناشد المواطنين للتقدم لشغلها ممن تنطبق عليهم الشروط.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر الشريف وشروط وكيفية التقديم.

شروط التقديم لوظائف بيت الزكاة

عقد عمل محدد المدة، قابل للتجديد سنويا.

يشترط في المتقدمين لهذه الوظائف التفرغ الكامل.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم لهذه الوظائف قد أنهى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء.

كما يشترط أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة والجيزة وفق المذكور ببطاقة الرقم القومي.

ويشترط أن يكون المتقدم لوظيفة باحث اجتماعي من جميع محافظات الجمهورية، عدا: القاهرة والجيزة وقنا والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء، من خريجي الجامعات والكليات والأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

كيفية التقديم لوظائف بيت الزكاة المصري

وعلى الراغبين في التقديم لهذه الوظائف المعلن عنها من قبل بيت الزكاة المصري، التقدم بالسيرة الذاتية خلال الفترة من اليوم الخميس الموافق 2 يونيو وحتي نهاية يوم عمل 15 يونيو، إذ لن يلتفت أو تستقبل السيرة الذاتية بعد هذا التاريخ.

ويمكن لمن تنطبق عليهم الشروط التقدم عبر الموقع الإلكتروني لبيت الزكاة والصدقات، من خلال الضغط هنا.

ترسل السيرة الذاتية على الموقع الرسمي لبيت الزكاة والصدقات المصري من خلال الرابط أعلاه.

التخصصات المطلوبة في وظائف بيت الزكاة والصدقات

وتشمل الوظائف المطلوبة، مايلي:

أمين عام مساعد تنمية الموارد.

أمين عام مساعد شئون الأسرة والإسكان والبنية التحتية.

رئيس شئون المكاتب الإقليمية.

باحث مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

صيدلي.

باحث اجتماعي.

وكشف بيت الزكاة والصدقات المصري أنه يجرى التواصل مع المرشحين تليفونيا، لتحديد موعد المقابلة الشخصية بالمقر الرئيسي بالقاهرة بمقر مشيخة الأزهر الشريف بالدراسة.