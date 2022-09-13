بيت الزكاة والصدقات يعلن فتح باب التقديم للمساعدات بالمحافظات الحدودية

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، عن فتح باب التقدم للحصول على مساعدات في المحافظات الحدودية الخمس وهي «جنوب سيناء، وشمال سيناء، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، والبحر الأحمر».

الحصول على المساعدات من خلال الموقع الإلكتروني

ويحق للمستحقين في هذه المحافظات التقدم بطلبات الحصول على المساعدات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بـ بيت الزكاة والصدقات من خلال الرابط: https://baitzakat.org.eg

ويستمر تلقي طلبات الحصول على المساعدات من اليوم 13 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر 2022، ويتم بعدها فحص جميع طلبات المتقدمين تمهيدا لتقديم الدعم اللازم لهم.

جهات تقديم إعانات لمستحقي الزكاة والصدقات

ويقوم بيت الزكاة والصدقات بتقديم إعانات لمستحقي الزكاة والصدقات في كافة المصارف الشرعية للزكاة وذلك من خلال تقديم دعم نقدي للأسر المستحقة، إعانة الايتام، واعانات صحية وطبية، وصلات المياه النظيفة، بناء وترميم بيوت غير القادرين، وفك كرب الغارمين والغارمات، مساعدات لزواج غير القادرات، ودعم المرأة المعيلة، إغاثة من تعرضوا للكوارث.

ويأتي هذا الاعلان في إطار حرص بيت الزكاة والصدقات على مساعدة المستحقين في المحافظات الأكثر احتياجًا، على أن يتم فتح باب التقديم لباقي المحافظات تباعًا.