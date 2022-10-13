تحرك جديد في أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي

ارتفعت أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2.06%، لتستقر عند 1694.82 دولار للأوقية.

وجاءت المكاسب في بداية الأسبوع، حيث ارتفع الذهب على خلفية كل من التراجع المؤقت للدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. علاوة على ذلك، ازداد الطلب على المعدن كملاذ آمن خلال تداولات الأسبوع في أعقاب التصعيد الأخير للأزمة الروسية الأوكرانية، كما تأججت المخاوف من تصريحات بايدن بأن احتمالية استخدام الأسلحة النووية من الجانب الروسي «ليست بمزحة».

ارتفاع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة

وبحسب تقرير البنك المركزي المصري الأسبوعي للتعليق على الأسواق، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة خلال تداولات الأسبوع، وسط هبوط حاد في عوائد السندات الأمريكية في بداية الأسبوع، إذ كان يأمل المستثمرون في بداية الأسبوع أن يتم تخفيف وتيرة تشديد السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت أبكر مما كان منتظرًا، و حدث هذا بعد صدور بيانات قطاع التصنيع والعمالة الأمريكية، والتي جاءت أقل من المتوقع.

ومع ذلك، خسرت عملات الأسواق الناشئة بعض مكاسبها السابقة خلال تداولات يوم الجمعة، حيث تراجعت بنسبة 0.32%، إذ أبقى المتحدثون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على موقفهم لتشديد السياسة النقدية، مما يشير إلى عزمهم على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لمدة طويلة.

الروبل الروسي (-3.28%) العملة الأسوأ أداءً

على الرغم من الارتفاع الأسبوعي لمؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI، إلا أن غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج أغلقت تداولات الأسبوع على انخفاض، وكان الروبل الروسي (-3.28%) العملة الأسوأ أداءً، حيث خسر على خلفية التصعيد بالحرب الأوكرانية ومع ارتفاع أرقام مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، والتي جاءت أعلى من المتوقع على أساس شهري وسنوي، و من ناحية أخرى، سجل الريال البرازيلي (+ 4.08%) أفضل أداء، حيث أظهر المستثمرون دعمًا أقوى من المتوقع للمرشح اليميني المتطرف، جاير بولسونارو، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وكان البيزو التشيلي (+ 3.22%) ثاني أفضل العملات أداءً، حيث ارتفع على خلفية ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية في بداية الأسبوع، بحسب التقرير.