محمد شياع السوداني رئيسا لوزراء العراق خلفًا لـ«الكاظمي»

حّل السياسي العراقي البارز محمد شياع السوداني رئيسا لوزراء لجمهورية العراق، خلفا للعسكري مصطفى الكاظمي، وفقا للحساب الرسمي للسوداني على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

وتولى السوداني سابقا، منصب وزير العمل والشئون الاجتماعي في حكمة رئيس وزراء العراق السابق، حيدر العبادي، ثم وزيرا للصناعة بالوكالة منذ عام 2016، وشغل أيضا منصب وزير التجارة بالوكالة عقب انتهاء فترة الوزير السابق للحقيبة.

تعيين رئيسا جديدا للعراق

وجاء تعيين السوداني بعد قليل، من إعلان عبداللطيف رشيد، رئيسا جديدا للعراق بإجمالي أصوات 162 من أصل 269 صوتًا من مجلس النواب، فيما حصل الرئيس المنتهية ولايته، برهم صالح على 99 صوتًا فقط.

ويشتهر رئيس الوزراء الجديد بـ«السوداني» لأن هذا لقب عائلته، لكنه مولود في بغداد عام 1970، ودرس الزراعة في جامعة بغداد ثم حصل على الماجستير في إدارة المشروعات وبعدها عمل في مديرية زراعة ميسان عام 1997.

بزغ نجم السوداني عقب الإطاحة الأمريكية بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين عام 2003 حيث تولى السوداني منصب منسق الهيئة المشرفة على إدارة محافظة ميسان، شرق العراق وتولى منصب قائم بمقام مدينة العمارة في المحافظة عام 2004.

ترقي في المناصب الحكومية

السوداني تم انتخابه عضوا في مجلس محافظة ميسان في 2005 ثم محافظ ميسان في 2009، ثم وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية في الفترة من 2014 إلى 2017 ووزيرا للصناعة في 2016 ووزيرا للتجارة بالوكالة في نفس الوقت.

مهارة في إدارة الصراع وصمت طويل

معروف عن السوداني صمته الكثير خاصة فيما يخص المسائل الجدلية، وبسبب مهاراته في إدارة أي صرعات وتنفيذ رؤية قياداته تردد اسمه أكثر من مرة لتولي منصب رئيس الوزراء في العراق خاصة في السنوات الخمس الأخيرة لكن لم يحدث هذا إلا في عام 2022.