فريق «روبن» للابتكار: استكملنا إنجازات من سبقونا في صناعة أنظمة الطائرات

خصص برنامج «الحياة اليوم» فقرته الحوارية حول قصص النجاح، وذلك عبر لقاء خاص مع فريق «روبن» الطلابي للتصميم وصناعة الطائرات بدون طيار.

يوسف باسم: الطلاب عام 2013 قرروا أن يبدأوا نشاطهم الطلابي

قال يوسف باسم، طالب بكلية هندسة وأحد أعضاء فريق «روبن» للابتكار، إن الفريق جرى تكوينه من خلال نشاط طلابي أطلق عليه اسم «روبن»، ويعود أصل ذلك الفريق لعددا من الشباب عام 2013 قرروا بدء نشاط طلابي لإنتاج روبوت بسيط في الأكاديمية البحرية، لكنهم لم ينجزوا ما طمحوا إليه.

وأضاف «باسم»، خلال استضافته بالبرنامج، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الطلاب في عام 2013 سعوا لابتكار روبوت بسيط في تكوينه، ونجحوا في ذلك بالفعل، ومازلنا على تواصل مع الطلاب الذين ابتكروا هذا الروبوت قبل ما يقارب الـ10 سنوات: «استكملنا إنجازات من سبقونا».

طالب بكلية الهندسة: نجاحنا في المسابقات المحلية دفعنا للالتحاق بالدولية

فيما أوضح أحمد عماد، طالب بكلية هندسة وأحد أعضاء فريق روبن للابتكار، أن الفريق نجح في ابتكار عددا من الطائرات، وفازوا بمسابقة الكلية الفنية العسكرية المصرية، «دخلنا المسابقة بطائرتين وكسبنا فيها، والحجات دي شجعتنا أننا نمثل مصر في المسابقات العالمية».

وتابع: «المسابقتين اللي شاركنا فيهم عالميتين، وبيكون فيه فرق جاية من برة، والمنافسة دائما بتكون بينا وبين الفرق اللي جاية من بره، وكسبناهم كلهم، وبعد المسابقة قررنا المنافسة في المسابقة الأمريكية التي دائما ما كنا نحلم بالالتحاق بها، وده كان حلمنا قبل كدة».

فيما أكد أحمد حاتم، طالب بكلية هندسة وأحد أعضاء فريق روبن للابتكار، أن قررنا ابتكار أنظمة الطائرات بدون طيار، «النظام ده في مصر محدود جدا وقررنا ننشئه في مصر، والأنظمة دي تيجي من برة البلد، وقررنا نشارك بره في المسابقات العالمية بعد ما وصلنا لنفس مستوى برة».