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التونسي منتصر الطالبي يقترب من خلافة بدر بانون في الأهلي

كتب:

أحمد خالد
12:52 م | الأربعاء 29 يونيو 2022
التونسي منتصر الطالبي

التونسي منتصر الطالبي

أصبح التونسي منتصر الطالبي، المدافع الدولي المحترف في صفوف نادي روبن كازان الروسي، على أعتاب الانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد اقتراب رحيل المغربي الدولي بدر بانون، مدافع الفريق الأحمر، عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، إلى الدوري القطري.

وجاء الطالبي على رأس المرشحين الذين عُرضوا على لجنة تخطيط الكرة في النادي الأهلي، من قبل بعض وكلاء اللاعبين، لدعم خط دفاع الفريق، بعدما اقترب بدر بانون من الرحيل إلى صفوف نادي قطر القطري.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، تدخل من أجل إقناع منتصر الطالبي للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الموسم الجديد، إلا أن اللاعب ما زال يفاضل بين أكثر من عرض.

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