«شرم الشيخ بتتغير».. مشروعات تفقدها رئيس الوزراء استعدادا لـ قمة المناخ

على مدار 12 ساعة متواصلة تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، العديد من المشروعات في مدينة شرم الشيخ لمتابعة استعداد المدينة لاستقبال الوفود المشاركة في قمة المناخ 27 والتي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

تطوير سقالة خليج نعمة

بحسب اللواء سمير طه رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للفنادق فإن سقالة خليج نعمة عملها بدأ في عام 1984 كأول سقالة تخدم رياضة الغوص بمحافظة جنوب سيناء كاملة، ولذا فإن لها قيمة تاريخية كبيرة.

وتفقد مدبولي أعمال تطوير السقالة التي بدأت منذ 6 أشهر، لتكون مظهراً حضارياً مشرفاً أمام وفود مؤتمر المناخ مشيرا إلى أنه أعيد تطويرها وفقاً لمواصفات عالمية، بما يتماشى مع اشتراطات وزارتى النقل، والبيئة، ومختلف الجهات، بما يمكنها من التوسع في خدمة اليخوت والمراكب، لاسيما وأنها السقالة الأقرب لجميع السياح نظراً لموقعها المميز.

تطوير الممشى السياحي «ممشى السلام»

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، مشروع تنفيذ الممشى السياحي «ممشى السلام»، والذي يعتبر مركزا ترفيهيا حضاريا، يدعم المنظومة السياحية بمدينة شرم الشيخ، ويجذب السائحين والزوار، كما يساعد في إتاحة العديد من فرص العمل والتشغيل والذي يقام بطول 6 كم على الجانبين بطريق السلام بشرم الشيخ، وهو جزء من مخطط تطوير طريق السلام.

ويضم الممشى 83 محلاً تجارياً بمساحات مختلفة، و66 كشك بيع بمساحة 6 م، توفر نحو 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن تنفيذ 57 برجولة خرسانية، و83 برجولة خشبية، ونحو 1400 مقعد متنوع، وأحواض لنباتات الظل، و2000 عمود ديكوري بارتفاع 3 م.

زراعة 4 آلاف شجرة و400 نخلة

وبحسب بيان رسمي لرئاسة مجلس الوزراء فإنه تم تدعيم الرقعة الخضراء بمدينة شرم الشيخ بنحو 400 نخلة، و4 آلاف شجرة، و190 ألف شجيرة كبيرة، و50 ألف متر مربع مساحات خضراء، و40 ألف متر مربع نجيل طبيعي، لزيادة التشجير لما له من مظهر جمالي.

ماكينات لإعادة تدوير البلاستيك في شوارع المدينة

وتفقد مدبولي ماكينات إعادة تدوير البلاستيك والتي يمكن للمستخدمين والمقيمين بمدينة شرم الشيخ استخدامها عن طريق وضع زجاجات البلاستيك داخل الماكينة من البلاستيك أو علب الكانز واستبدال عدد الزجاجات بنقاط ترسل على رقم الهاتف أو استخدامها في جوائز عديدة أخرى.

وتهدف هذه الآلة إلى أهمية استخدام البلاستيك المعاد تدويره والمحافظة على البيئة، وسيتم انتشار هذه الماكينة في نطاق مدينه شرم الشيخ بمختلف إنحائها.

تطوير ميدان السلام وطرق المدينة

وتفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير ميدان «السلام» الذي تتوسطه أيقونة السلام، بالتزامن مع تطوير وإنشاء 18 ميدانا رئيسياً، في المدينة تشمل تنفيذ مسطحات خضراء، ونافورات مياه، بهدف إضفاء مظهر جمالي المدينة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن نسبة تطوير الطرق وصلت إلى 90% بإجمالي أطوال تتعدى 200 كم، بينهم تطوير الطريق الدائري بطول 22.4 كم، بزيادة الحارات المرورية له، ليصبح عرضه 68 متراً، وتدعيمه بمسار للدراجات، وإنشاء وتطوير 51 طريقاً بالمدينة بإجمالي 111.7 كم.

افتتاح فنادق جديدة

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، فنادق جديدة شملت فندق «ميراكي»، و«صن رايز وايت هيلز»، تم تدشينهما بالتزامن مع مؤتمر المناخ الشهر المقبل ليضافا للمدينة الساحرة.

ويقع منتجع ميراكي، على بعد 13 كم (15 دقيقة) من خليج نعمة في مركز المدينة وعلى بعد 10 كم (13 دقيقة) من مطار شرم الشيخ، فيما يتميز (صن رايز وايت هيلز)، بوقوعه عند رأس نصراني والمعروفة بأماكن غطس دولية والشعب المرجانية والكائنات البحرية، ويقع على بعد 13 كم (15 دقيقة) من خليج نعمة وعلى بعد 10 كم (13 دقيقة) من مطار شرم الشيخ.

منطقة خضراء في شرم الشيخ

وتعد المنطقة الخضراء في شرم الشيخ منصة تمكن مجتمع الأعمال والشباب والمرأة والمجتمع المدني والسكان المحليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الموضة من جميع انحاء العالم من التعبير عن أنفسهم وإيصال أصواتهم، وذلك من خلال المعارض والأحداث الجانبية التي سيتم إقامتها به.

كما ستضم هذه المنطقة الجمعيات الأهلية والمنظمات والشركات بمصر والعالم، لاستعراض أفضل قصص النجاح والتجارب البيئية المميزة، والتي تُعد نموذجًا واقعيًا للتطبيق يمكن تكراره والاستفادة منه على نطاق أوسع محليًا وعالميًا.

وتبلغ مساحة المنطقة 11553 مترًا مربعًا، حيث ستشهد تلك المساحات عرض الشق الخاص بالابتكار للزوار والمتحمسين للمناخ خلال المؤتمر، كما ستستضيف المنطقة الخضراء «يوم إفريقيا»، وعددا من الأيام الموضوعية التي تناقش بعض الموضوعات ذات الأهمية المرتبطة بتغير المناخ.

قرية بدوية وحديقة للسلام

وتفقد مدبولي القرية البدوية، مشيداً بما ستقدمه من خدمات لمختلف المشاركين والحاضرين لمؤتمر المناخ، وتعكس طابع الحياة البدوية، بما يسهم فى الترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ فيما تفقد اعمال تطوير حديقة السلام، التى يتم تطويرها وإعدادها بمختلف التجهيزات.

وتعد حديقة السلام رمزا وقيمة بيئية متميزة بمدينة شرم الشيخ، فهي نموذج فريد للحدائق النباتية البيئية لما اشتملت عليه من عرض لنماذج إنجازات الصون والحماية والنجاح فى إعادة تأهيل نباتات سيناء النادرة والمُهددة بالانقراض، فضلا عن كون الحديقة نقطة جذب واستراحة آمنة لرحلات الطيور المهاجرة.

تطوير مطار شرم الشيخ

وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن مطار شرم الشيخ يعدُ البوابة الأولى لدخول المدينة مشيدا بما يشهده المطار من التوسع في استخدام تطبيقات التحول الرقمي، بما يساهم في تيسير الاجراءات.

وقال الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، إن مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي، يعدُ من المشروعات التنموية المُستدامة التي يتم تنفيذها بمدينة شرم الشيخ الخضراء، استعداداً لاستضافة المدينة للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وشملت أعمال التطوير مُدرج الطائرات R04، والممرات المساعدة والفرعية.

وأكد أنه تم توسعة المطار بنسبة 100%، والذي يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 10 ملايين راكب سنوياً، بالإضافة تطوير مبني صالة الركاب 2 ودخولها الخدمة، لرفع الطاقة الاستيعابية للصالة من 2.5 مليون راكب إلى 5 ملايين راكب سنوياً.