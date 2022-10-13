رئيس الوزراء يصل شرم الشيخ لمتابعة استعدادات قمة المناخ

وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة شرم الشيخ، قبل قليل، في زيارة لمدة يومين، يتفقد خلالها مشروعات تطوير المدينة في إطار الاستعدادات الجارية لقمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

تفقد مطار شرم الشيخ

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له فور وصوله، أعمال تطوير مطار شرم الشيخ بتكلفة تتعدى مليار جنيه، وجرى زيادة سعة المطار لتصل إلى 10 ملايين راكب سنويا.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و4 وزراء عددًا من المشروعات، وهي حديقة السلام البيئية، وقاعة المؤتمرات، وميدان السلام، والممشى السياحي، وأعمال تطوير خليج نعمة.

مشروع التجلي الأعظم

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن رئيس الوزراء سيزور غدا مدينة سانت كاترين، لمتابعة تنفيذ أعمال مشروع التجلي الأعظم، موضحا أن الزيارة تهدف إلى دفع عجلة العمل بمدينة التجلي.

وذكر المحافظ، أن رئيس الوزراء وجه بضرورة الانتهاء من أعمال تطوير شرم الشيخ، وافتتاح المشروعات خلال الشهر الجاري.