تشييع جنازة الدكتورة سهير عبد الفتاح «زوجة» الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي اليوم

تشيع جنازة الدكتورة سهير عبد الفتاح، زوجة الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، بعد صلاة الجمعة اليوم من مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة، والتي وافتها المنية مساء أمس.

وفاة الدكتورة سهير عبد الفتاح

كان المخرج انتصار عبد الفتاح، أعلن وفاة شقيقته الدكتورة سهير، عبر حسابه على فيسبوك قائلًا: «البقاء لله والدوام لله سبحانه وتعالى، توفيت أختي الحبيبة الدكتورة سهير عبد الفتاح زوجة الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وشقيقة الدكتور هناء عبد الفتاح وكفاح عبد الفتاح والجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد الخلفاء الراشدين، شارع الحجاز بمصر الجديدة».

يشار إلى أن الدكتورة سهير عبد الفتاح تولت رئاسة تحرير مجلة الطفولة والتنمية ومسؤولة الإعاقة بالمجلس العربي للطفولة والتنمية، وكانت في خدمة الأطفال ذوي الهمم في الوطن العربي رغم مرضها.