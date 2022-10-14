حصاد القطن في محافظة الإسكندرية.. «الذهب الأبيض راجع بقوة» (صور)

بدأ مزارعو الإسكندرية في حصد محاصيل القطن التي تشهد هذا العام تغيير صنف الزراعة والذي يؤدي إلى إنتاجية أعلى من سابقه فيوفر مكسبا للمزارعين، وذلك على الرغم من انخفاض المساحة المنزرعة من القطن في الإسكندرية حيث بلغت هذا العام 883 فدانا بينما العام الماضي 950 فدانا، إلا أنه من المتوقع زيادة الإنتاجية هذا العام عن العام الماضي بسبب تغيير الصنف المزروع.

«الوطن» تجولت داخل أراضي محصول القطن في الإسكندرية بمنطقة الصاعدة التابعة لقطاع مريوط ضمن نطاق إدارة العامرية الزراعية غرب الإسكندرية، حيث بدأت عمليات الجنية الثانية من المحصول، المنتظر أن يفرق مع المزارع عقب تغيير الصنف القديم نظراً لقلة إنتاجيته أملا في صنف يزيد الإنتاج.

تغيير الصنف يزيد إنتاجية القطن في الإسكندرية

في الأعوام الماضية كانت أراضي الإسكندرية تزرع صنف «جيزة 86» كانت انتاجيته من 6 إلى 7 قناطير للفدان، إلا أن هذا العام قد تم تغيير الصنف إلى «جيزة 97» وفقا للقرارات الوزارية حيث أنه من المتوقع أن تصل إنتاجيته إلى قرابة 12 قنطارا للفدان، فهو إنتاجية عالية ومبكر النضج وطويل التيلة، بحسب الدكتور أحمد راضي، رئيس الإرشاد الزراعي بإدارة العامرية بالإسكندرية.

مميزات صنف القطن الجديد في الإسكندرية

وأضاف «راضي» لـ«الوطن»، أن الصنف الجديد به كل الصفات المميزة المطلوبة عالميا، كونه طويل التيلة والمرونة أعلى ونعومته افضل ما يجعله صنف مميز يزيد من قيمته التجارية.

وأشار إلى أن الصنف الجديد يتحمل التغيرات المناخية والظروف المعاكسة ما يجعله أفضل، بالإضافة إلى تحمله الملوحة ومبكر في النضج، مؤكداً أن القطن المصري راجع بقوة مثل زمان، والذي بدوره سيفيد المزارعين ويزيد من أرزاقهم.

من جهتها أكدت المهندسة تريز سعد، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية زراعة الإسكندرية، أن الصنف الجديد يتميز بعدد كبير من المميزات أبرزها نسبة الإنتاجية التي تتراوح من 12 إلى 14 قنطار للفدان، بالإضافة إلى كونه مبكر النضج يحتاج من 160 إلى 170 يوما.

طريقة تسويق القطن في الإسكندرية

وأضافت «سعد»، لـ «الوطن»، أن منظومة تسويق القطن الجديدة عبر المزاد العلني تزيد من ربح المزارع، عن السنوات الماضية، حيث يتم تجميع القطن في مركزي تجميع الإسكندرية في «ابو بكر، رحيم» والتي يتبعها إجراء المزاد العلني لنيل القطن، لافتة إلى أن قيمة قنطار القطن العام الماضي قد وصلت إلى أكثر من 6 آلاف جنيه في المزادات العلنية، إلا أن المزارعين قد اتجهوا لزراعة الذرة كأعلاف للبهايم، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.