تسليم 243 «بالة قطن» في الإسكندرية إلى منظومة الأقطان

أوفدت مديرية زراعة الإسكندرية برئاسة المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل الوزارة، لجنة للمرور على جمعيات «رحيم وأبو بكر الصديق والصاعدة»، بزمام إدارة تعاون العامرية وبرج العرب والتعرف على قيام المزارعين بصرف الأسمدة الشتوية بالكارت الذكي وأهم الصعوبات التي تواجههم في الصرف.

تسليم القطن في الإسكندرية

وقامت اللجنة التي ضمت المهندس هاني عبد العظيم محمد، مدير إدارة تعاون العامرية وبرج العرب وإبراهيم محمد وهب الله، المراقب المالي بالإدارة العامة للتعاون الزراعي والمهندس حسن مرسي، مفتش التعاون، بالاطمئنان على حلقة تسليم القطن بجمعية رحيم وتسليم القطن إلى مهندسي منظومة الأقطان لعدد 243 بالة قطن بحضور لجنة الفرز للحلقة بالجمعية، حيث تم الاطمئنان على حلقة تجميع الأقطان بجمعية أبو بكر الصديق.

تفتيح القطن في الإسكندرية بنسبة 30%

جاء ذلك بعدما أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية عن وصول نسبة تفتيح زراعة القطن المصري في أراضي العامرية غرب الإسكندرية إلى 30%، وذلك وفقا لأحدث تقرير أصدرته لجنة المرور الدورية، اليوم الثلاثاء، والتي تهدف إلى التأكد من وضع الزراعات وحالتها ومدى تفتيحها.

زراعة الإسكندرية استهدفت زيادة مساحة المساحات المنزرعة من القطن

ووفقاً لما أعلنته المديرية، استهدفت الخطط زيادة مساحة المساحات المنزرعة من القطن خلال الموسم الصيفي، يما يمثل قيمة كبرى لعودة زراعة القطن المصري ذو الجودة العالية، حيث عملت على ذلك الهدف من خلال تنظيم ندوات للمزارعين تحث على ذلك، كما أن الأسمدة الزراعية لمحاصيل الموسم الصيفي متوفرة ما ساعد على عدم حدوث مشاكل في توافر الأسمدة منذ فترة.