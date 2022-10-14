وزيرة التعاون الدولي: مواجهة التغيرات المناخية تتطلب حلولًا مبتكرة للتمويل

في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، الذي يُعقد في مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الندوة التي عقدها فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، بالتعاون مع البنك الدولي، حول «العمل المناخي والفقر»، بمشاركة الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، والاقتصادية الحائزة على جائزة نوبل في الاقتصاد، الدكتورة إستر دفلو، أستاذة التنمية بجامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث ألقت "المشاط"، الكلمة الافتتاحية حول جهود المناخ والتنمية، وترحيبًا بالدكتورة إستر دفلو الحائزة على جائزة نوبل.

فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ

وتهدف سلسلة المحاضرات التي يتم عقدها بين فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، بالتعاون مع البنك الدولي بالتعاون، إلى تعزيز الحوار العالمي حول كيفية الربط والتكامل بين أجندة العمل المناخي والتنمية، ومناقشة الرؤى حول دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

تعزيز جهود المجتمع الدولي

وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالدكتور إستر دفلو، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP27، يستهدف تعزيز جهود المجتمع الدولي، للتصدي للتغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على جهود التنمية من خلال تحفيز الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، ودفع المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته التي قطعها على نفسه في النسخة السابقة من مؤتمر المناخ بجلاسجو.

التغيرات المناخية

وأكدت المشاط، أن المساهمة بفاعلية في مواجهة التغيرات المناخية، وتوفير التمويل المناخي للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لن يتأتى دون حلول مبتكرة للتمويل، تعزز زيادة استثمارات القطاع الخاص، والأطراف ذات الصلة للتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفر الدعم للفئات الأكثر تضررًا من هذه التداعيات.

من ناحيتها أكدت الدكتورة دوفلو، أهمية مراعاة الفوارق بين الدول النامية والدول المتقدمة من حيث المسؤولية عن الانبعاثات والتلوث وما يتبع ذلك من أعباء مادية ومجتمعية، موضحة ان المسؤولية الأكبر للتغير المناخي تقع على الدول المتقدمة والغنية.

الدول الأكثر فقرًا تقع في المناطق الأكثر حرارة

وأضافت دوفلو، أن الدول الأكثر فقرًا تقع في المناطق الأكثر حرارة وبالتالي ستؤدي هذه التداعيات إلى خسائر في الأرواح وآثار اقتصادية ومجتمعية دائمة، مشيرة إلى ضرورة تسليط الضوء على الفجوة التمويلية والتكنولوجية بين البلاد النامية والمتقدمة في قمة المناخ القادمة. وأكدت أن مؤتمر المناخ يمثل فرصة ذهبية لتنفيذ التعهدات في إطار عمل مناخي عادل مع التركيز على جهود التكيف والمرونة.