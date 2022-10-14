إصابة 3 أشخاص سقطت عليهم حمولة أخشاب من سيارة في المنوفية

أصيب 3 أشخاص إثر سقوط حمولة خشب عليهم من سيارة نقل كانوا يمرون بجانبها علية طريق «الراهب - ميت مسعود» في شبين الكوم بالمحافظة، ونُقل المصابون إلى المستشفى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحادث

وبالانتقال والفحص من قوة أمينة بمركز شرطة شبين الكوم، تبين انقطاع الحبال المربوطة في الخشب على السيارة، ما أدى إلى سقوطها على المواطنين وإصابتهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بإصابة 3 أشخاص سقطت عليهم حمولة خشب من سيارة نقل، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وضبط السائق واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت جهات التحقيق.

على صعيد آخر، شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية مصرع شاب أثناء استقلال دراجة نارية على طريق المصانع في مدينة السادات بالمنوفية، في حادث اصطدام بسيارة، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، ونُقل الشاب إلى مشرحة مستشفى السادات.