إصابة وكيلة «تعليم المنوفية» في حادث تصادم ببنها: إطار السيارة انفجر

أصيبت وكيلة وزارة التربية والتعليم فى محافظة المنوفية، بإصابات خفيفة إثر تعرضها لحادث تصادم على الطرق الحر أثناء قدومها بسيارتها من القاهرة فى اتجاه المنوفية، إذ انفجرت إحدى إطارات سيارتها واختلت عجلة القيادة فى يدها، واصطدمت فى البلدورة الوسطى للطريق، وجرى نقلها لمستشفى بنها العام وتحرر محضرا بالحادث وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل حادث وكيلة وزارة التعليم بالمنوفية

تلقى مأمور مركز شرطة بنها إشارة من المستشفى بوصول الدكتورة أماني قرني إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة المنوفية، مصابة بكدمات فى الصدر وجروح سطحية بالذراعين وجارى عمل الإسعافات الأولية لها.

جرى إخطار اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين أن المصابة كانت قادمة من القاهرة إلى المنوفيه وفي أثناء سيرها على الطريق الحر انفجرت إحدى إطارات السيارة، فاختلت عجلة القيادة فى يدها واصطدمت فى البلدورة بوسط الطريق ما أسفر عن إصابتها وتم نقلها للمستشفى وتحرر المحضر اللازم.

إصابة نجار في مشاجرة

وفي سياق آخر شهدت مدينة شبين القناطر، مشاجرة بين طرفين بسبب الخلافات بينهم أسفرت عن إصابة نجار مسلح بعدة طعنات شبة نافذه، وجرى نقله لمستشفى شبين القناطر العام وتحويله لمستشفى بنها الجامعي، وتم ضبط الطرف الآخر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، إشارة من المستشفى بوصول «ح و ك»، 26 سنة، نجار مسلح، مصابا بطعنة شبة نافذة بالصدر من الجهة اليمنى وتم تحويله إلى مستشفى بنها الجامعي.

وجرى إخطار اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، فانتقل رئيس مباحث مركز شبين القناطر، وبسؤال المصاب أفاد بنشوب مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات بينهم فقام أحدهما بطعنه بآلة حادة فأحدث إصابته، وجرى نقله للمستشفى وألقى القبض على المتهمين وتحرر محضرا بالواقعة.