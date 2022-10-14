طبيب باطنة: قضاء مصر على فيروس سي في وقت قياسي إنجاز لم تحققه أي دولة

قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد، إنّ الدولة تستعد لاستقبال الشهادة المائية من وزراة الصحة العالمية الخاصة بخلو مصر نهائيًا من فيروس سي، إذ يوجد أقل من 1% من مصابي فيروس سي في مصر حاليًا، مشيرا إلى أنّ المبادرات الصحية في مصر، من أهمها مبادرة 100 مليون صحة، كان لها دور كبير في علاج مرضى فيروس سي في وقت قياسي.

القضاء على فيروس سي في هذا الوقت القياسي إنجاز تاريخي

وأضاف أستاذ الباطنة في المعهد القومي للكبد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «DMC»، أنّ القضاء على «فيروس سي» في هذا الوقت القياسي يعتبر إنجازا تاريخيا لم يسبق حدوثه في أي دولة بالعالم من قبل، موضحا أنّ رحلة علاج مرضى فيروس سي بدأت مع بداية شهر أكتوبر 2018 واستمرت حتى نهاية أبريل 2019.

فحص أكثر 62 مليون مواطن يعانون من الأمراض المزمنة

وأشار أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد، إلى أنّه جرى فحص أكثر 62 مليون مواطن يعانون من الأمراض المزمنة، خلال تلك الفترة، منها الضغط والسكر وغيرها، إلى جانب أمراض فيروس سي، مشيدًا بالمجهود المبذول من قِبل الدولة والجهات المعنية بها ورؤوية مصر 2030.

ونوّه عز العرب بأهم أهداف التنمية المستدامة، وهو التنمية البشرية والحفاظ عليها، مؤكدًا أنّ جميع مراحل العلاج لمرضى فيروس سي كانت مجانية.

وذكر عز العرب أن 80% من المواطنين كان لديهم فيروس سي دون أن تظهر عليهم أي أعراض، علاوة على أنّ 90% من أسباب تليف الكبد هو فيروس سي، لافتا إلى أنّ رحلة علاج المريض كانت تؤثر على 3 أو 4 من المحيطين به بالسلب.