السبت.. انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب إعدادي في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه اعتبارًا من السبت المقبل، سيجرى انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية «للكشف المبكر عن فيروس سي» لطلاب الصف الأول الإعدادي، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالريف والحضر بنطاق المحافظة، في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

صرف العلاج بالمجان ضمن المبادرة

وأوضحت الدكتورة مها أبو الغار مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمنوفية، أن إجمالي عدد الطلاب المستهدفين بالمبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي بلغ 101 ألف طالب وطالبة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وبناء جيل جديد قادر على مواجهة التحديات والوصول إلى مجتمع خال من فيروس سي، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع الكشف من خلال 18 فرقة تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة، فضلًا عن صرف العلاج اللازم بالمجان.

وكلف محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بضرورة تكاتف الجهود وتذليل العقبات أمام الفرق الطبية بجميع المدارس؛ لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، مشيدًا بالمبادرات الرئاسية التي من شأنها تطوير المنظومة الصحية في جميع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين.