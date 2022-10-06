«كانوا رايحين فرح».. مصرع شخصين وإصابة والدة أحدهما بحادث في الدقهلية

لقى شخصين مصرعهما، وأصيبت والدة أحدهما، في محافظة الدقهلية اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل على طريق «المطرية- بورسعيد الجديد» بنطاق مركز المطرية، وانقلاب السيارة عقب الاصطدام، ونقلت سيارات الإسعاف ضحايا الحادث، والمصابة إلى مستشفى المطرية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتبين أنهم كانوا متوجهين لحضور فرح أحد أقاربهم في محافظة بورسعيد.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق «المطرية- بورسعيد الجديد»، وذلك بعد اصطدام السيارة بتروسيكل، وكان يستقلها 3 أشخاص.

نقل الضحايا والمصابة إلى المستشفى

هرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع كل من: «محمد يعقوب الصيفي»، 52 سنة، و «محمد محمد عبد العال»، 42 سنة، وأصيب في الحادث والدة الأخير المدعوة «عزيزه محمد احمد عبد العال»، ومقيم بقرية «القزاقزة» مركز المنزلة

الضحايا كان متوجهين لفرح

وبالفحص تبين أن ضحايا الحادث كانوا متوجهين إلى محافظة بورسعيد لحضور فرح أحد أقاربهم، وفي الطريق انقلبت بهم السيارة التي كانوا يستقلونها عقب اصطدامها بتروسيكل.

وأكد شهود العيان أن ضحايا الحادث كانوا يستقلون السيارة الربع نقل نوفي شخصين وأصيبت سيدة بإصابات خطيرة.

وتحرير عن ذلك المحضر اللازم محضر بالواقعة.