القبض على صاحب فيديو الرقص بسلاح ناري في فرح بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق تيك توك، يظهر فيه أحد الأشخاص حال وقوفه أمام سيارة وفي يده سلاح ناري خلال حفل زفاف بالدقهلية.

مقطع فيديو على تطبيق تيك توك

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على تطبيق تيك توك يظهر خلاله أحد الأشخاص حال وقوفه أمام إحدى السيارات بها مخالفة مرورية «أجهزة ضوئية» ومُمسكا بيده سلاحا ناريا «طبنجة» وقيامه بإطلاق أعيرة نارية في الهواء ابتهاجا بحفل زفاف.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة «أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية»، وبمواجهته اعترف بأنه الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه وقيامه بإطلاق أعيرة نارية للاحتفال بحفل زفاف أحد أصدقائه باستخدام طبنجة صوت جرى ضبطها.

السيارة المضبوطة ملكه

كما جرى تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها «مقيم بذات العنوان»، وبمواجهته أقر بأن السيارة المضبوطة ملكه وقيادته، واعترف بمخالفته للقانون بتركيب أجهزة ضوئية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.