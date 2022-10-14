حوادث الشرقية في أسبوع: انتشال جثة طفل بعد 8 أيام.. ومصرع طالب أمام والده

شهدت محافظة الشرقية عدد من الحوادث المأساوية خلال الأيام القليلة الماضية، أبرزها غرق طفل رضيع في مياه مصرف، ثم العثور عليه بعد 8 أيام من غرقه بمركز بلبيس، فيما كشفت الأجهزة الأمنية عن سر العثور على جثة بها أثار طلق ناري ملقاة في مقابر شبرا العنب بمركز منيا القمح، كما لقيت طفلة مصرعها غرقا في حمام سباحة بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان، أثناء تلقيها تمرينها الأسبوعي في السباحة، ولقي طالب مصرعه صعقا بالكهرباء أمام والده.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية عدة إخطارات خلال الأيام القليلة الماضية تفيد وقوع عدة حوادث واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحوادث.

حوادث الشرقية في أسبوع

وكان من أبرز حوادث الشرقية انقلاب تروسيكل بمياه مصرف بنطاق قرية تابعة لمركز شرطة بلبيس، به عدد من الأشخاص بينهم طفل رضيع، فيما انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد من فرق الإنقاذ النهري، لانتشال جثة الرضيع، وبعد بحث ومجهود من فرق الإنقاذ النهري 8 أيام متتالية تم انتشاله.

العثور على جثة بها طلق ناري بالمقابر

وفي سياق متصل عثر أهالي قرية شبرا العنب بمركز منيا القمح على جثة شخص أربعيني متأثرا بطلقات نارية من فرد خرطوش، فيما تم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزي.

سيدة و4 أشخاص متهمون بقتل شخص

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية عن سر الجريمة، وتبين أن وراء ارتكابها سيدة و4 أشخاص، وأوضحت السيدة في تحقيقات النيابة، أنها كانت على علاقة آثمة بالمجني عليه، حاول تهديدها وكشف أمرها وابتزازها، فحرضت 4 أشخاص على قتله، تم ضبطهم جميعا وجار التحقيق معهم.

غرق طفلة بحمام سباحة

وشهدت مدينة العاشر من رمضان حادسا مآساويا بغرق الطفلة هنا ياسر في حمام السباحة أثناء تمرينها الاسبوعي في نادي الصفوة بالمدينة، وتم تشييع جنازتها إلى مثواها الأخير بقرية تلبانة بمركز منيا القمح محافظة الشرقية.

وشيعت قرية حفنا التابعة لمركز شرطة جثمان طالب بإحدى المدارس الفنية بمركز بلبيس إلى مثواه الأخير، بعدما لقي مصرعه متأثرا بصعق كهربائي أثناء تركيب كاميرا مراقبة لماكينة صراف آلي، رفقة والده الذي يعمل فني إليكترونيات بجامعة الأزهر.