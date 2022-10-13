مصرع شخص في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة تسير عكس الاتجاه في الشرقية

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة في حادث تصادم بين دراجة «موتوسيكل»، مع سيارة نقل ثقيل بطريق فاقوس بالشرقية، وأفادت التحريات أن قائد السيارة كان يسير في اتجاه مخالف لاتجاه السير، واصطدم بالدراجة ما أدى لإصابة قائد الموتوسيكل وتوفى في الحال، وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى لحين التصريح بالدفن وتسليمه لذويه.

حادث تصادم بين سيارة نقل وموتوسيكل

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة نقل بدائرة مركز شرطة فاقوس ومصرع شخص جراء الحادث.

انتقلت قوة أمنية الى مقر الواقعة، وأفادت التحريات الأولية التي أجراها رجال الأمن أن الحادث وقع بين سيارة نقل وموتوسيكل، وأشارت التحريات إلى قائد السيارة النقل كان يسير عكس اتجاه السير، ما أدى لوقوع الحادث، ووفاة قائد الموتوسيكل في الحال.

التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى فاقوس

وأشارت البيانات الأولية للضحية أنه يدعى ماجد موسى، يقيم بقرية إكياد القبلية في التابعة لمركز فاقوس، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ تحت تصرف النيابة العامة.

جرى ضبط قائد السيارة وتسليمه لجهات الأمن وجاري التحقيقات معه، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.