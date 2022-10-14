«مياه الشرقية»: تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالقرى وفقا للجدول الزمني

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تنفيذ المهندس فتحي بنداري رئيس قطاع المشروعات والمشرف العام على وحدة متابعة «حياة كريمة»، متابعة ميدانية لتفقد معدلات تنفيذ القرى الجارى بها تنفيذ الوصلات المنزلية في مركز الحسينية لعدد 41 قرية، بمشروع المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.

المتابعة الدورية لمعدلات إنجاز الأعمال الجارية

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، سرعة انتهاء جميع الأعمال في أسرع وقت، وضرورة المتابعة الدورية لمعدلات إنجاز الأعمال الجارية ومطابقتها بالجدول الزمني المعد، مع التزام جميع مقاولي التنفيذ بانتهاء كافة الأعمال بالقرى.

وضع تصور للحلول الدائمة لمشاكل المياه والصرف

وتفقد «أبو حلاوة» رفقة المهندس فتحي فوزي رئيس قطاع جنوب الشرقية والمهندسة مروة ماهر مدير إدارة المياه بفرع بلبيس، روافع مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة بلبيس الصناعية، وبوستر الروضة الغربية ومحطة 105 فدان بمدينة بلبيس، لمراجعة الموقف ووضع تصور للحلول الدائمة لمشاكل المياه والصرف الصحي بالمنطقة، لاستيعاب التوسعات العمرانية الكبيرة بها.

تحقيق الرؤية المصرية للتنمية المستدامة 2030

وأكد «أبو حلاوة» في تصريحات صحفية، أن الهدف الذي تسعى إليه الشركة دائمًا، هو توصيل مياه شرب نقية لكل مواطن، والتخلص الآمن للصرف الصحي، وضرورة وضع الآليات اللازمة لذلك والعمل على تنفيذها في أسرع وقت لتحقيق الرؤية المصرية للتنمية المستدامة 2030.