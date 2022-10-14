أهالي «صان الحجر» يبنون سور كوبري بالجهود الذاتية: «بنساعد الأطفال»

مجموعة من الشباب اجتمعوا على حب الخير لبناء سور كوبري انهار منذ فترة، وأصبح يُشكل خطرًا كبيرًا، خاصة على الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، فضلاً عن خوف كبار السن من السقوط لعمق يصل إلى 25 مترًا، لتجمع على الفور جمعية «الثوار الخيرية» التبرعات، وتبدأ في بنائه بأيادي عدد من شباب مركز مدينة «صان الحجر» بمحافظة الشرقية.

عمل إنساني تحمس له حسن خالد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بعد اقتراح من أحد أبناء المدينة، الحاج إبراهيم علي الحاج، الذي توجه بشكوى عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لإنقاذ الصغار من السقوط في الترعة، الممتدة في مدينة صان الحجر، وعلى الفور تمت الاستجابة من خلال كتابة منشور آخر يفيد بجمع تبرعات لبناء السور: «اتبرع اتنين من الأهالي بمواد بناء بقيمة ألفين جنيه، وجبنا 4 صنايعية متطوعين بدأوا شغل بمساعدة 7 من الأعضاء الشباب»، بحسب «حسن».

حماية الأطفال من الخطر

أحضر شباب الجمعية مواد البناء من طوب وأسمنت ورمال، ووضعوها بجوار الكوبري، الذي يطلق عليه اسم «الهاويس»، لبناء السور وحماية الأطفال الذين كانوا يلعبون ويمرون عليه باستمرار للذهاب إلى مدارسهم، وفقاً لـ«حسن»: «المكان ماكانش آمن تماماً، وبيشكل خطر كبير على الأطفال وكبار السن والحمد لله بقى أفضل».

يضيف «حسن» أن الجمعية عقدت اجتماعًا طارئًا لدراسة الأمر، بعد تلقي شكوى بخطورة الكوبري، وجرى الاتفاق على بناء السور في أسرع وقت في أثناء العطلة الأسبوعية، وبالفعل اكتمل بناؤه وجارٍ تجميله وتلوينه، خاصة أنه بالقرب من مدخل المدينة.

وتقوم الجمعية بالعديد من الأنشطة الخيرية الأخرى، بحسب «حسن»، منها جمع تبرعات من أصحاب المحلات والصيدليات ورجال الأعمال، وتوزيعها على الأرامل والمطلقات في بداية كل شهر.