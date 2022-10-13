طبيب أطفال يحذر من أخذ الحقن في الصيدليات: كارثة يجب القضاء عليها

قال الدكتور عبدالله عطا الله، عضو الكلية المصرية لأطباء الحالات الحرجة والرعاية المركزية للأطفال، إنّ أي نوع من الحقن من الممكن أن يسبب حساسية للمريض مهما اختلف نوعها أو الغرض منها، معللا بأن هذا الأمر بسبب أن فعالية بعض الحقن تكون كبيرة للغاية وتفوق قدرات الحالة.

وأضاف «عطا الله»، خلال حواره، عبر شاشة DMC، اليوم الخميس، أنه يجب على المريض أخذ الحقن في الأماكن المخصصة لها كالمستشفيات لتجنب حدوث أي مضاعفات وإنقاذ المريض على الفور في حالة إصابته بسوء، مشيرًا إلى أنّ أخذ الحقن بالصيدليات كارثة كبرى، ويجب القضاء على تلك الظاهرة.

أنواع الحساسية

وتابع «عطا الله»، بأنه لا بد من أخذ الحقن في المستشفيات لكي يتم إجراء اختبار قبلي «يسمى اختبار حساسية» للمريض؛ لتجنب الأخطار والتوابع التي من المتوقع حدوثها.

وذكر أنّ هناك أنواعا للحساسية متمثلة في «الحساسية البسيطة، والصدمة التحسسية»، لافتًا إلى أنّ التحسس البسيط تكون أعراضه الإحمرار بالجلد والهرش أو الطفح الجلدي، أما الصدمة التحسسية تكون أعراضها أكبر مثل «زرقان الجلد» أو ضيق بالتنفس أو فقدان الوعي أو حدوث الغيبوبة وغيره من الأعراض.

خطورة ثقافة «أسأل مجرب ولا تسأل طبيب»

وأكمل أن الثقافة المنتشرة في المجتمع هي «أسأل مجرب ولا تسأل طبيب» خطأ للغاية، بسبب اختلاف الحالات من شخص إلى آخر، مشيرا إلى أنّ المضادات الحيوية تقوم بعمل كارثة كبرى حيث أنها تعمل على مقاومة البكتيريا وبالتالي من الممكن أن يحدث تسمم بالدم، موجهًا المواطنين بضروة استشارة الأطباء في كل الحالات.