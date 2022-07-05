محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء كوبرى «شلوف» بحمولة 70 طناً

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء كوبري «شلوف»، الذي يجري تنفيذة بحمولة 70 طناً، بقرية «المطمر»، كما تابع أعمال استكمال تبطين ترعة «العونة»، بمركز ساحل سليم، ضمن المشروعات التي يجري تنفيذها من قبل جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز ساحل سليم، ضمن القرى المستهدفة بمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري.

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» بساحل سليم

رافق المحافظ خلال جولته بقرى مركز ساحل سليم، كل من المهندس محمد فوزي النشار، رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمهندس هشام أبوضيف، مدير تنفيذ المشروعات بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندس عمر سيف النصر، مدير عام ري أسيوط، ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال، ومسئولي دار الهندسة.

تفقد أعمال إنشاء كوبري «شلوف» على مصرف «البداري»

استهل محافظ اسيوط ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء كوبري «شلوف»، على مصرف «البداري» الرئيسي، بقرية «المطمر»، التابعة للوحدة المحلية لقرية «العونة»، بمركز ساحل سليم، حيث تابع المحافظ أعمال التشطيبات بالكوبري، الذي يجري إنشاؤه بتكلفة 6 ملايين جنيه، ضمن المشروعات التي يجري إنشاؤها بقرى مركز ساحل سليم، تسهيلاً لحركة وانتقال المواطنين بين القرى.

كما تابع المحافظ ومرافقوه استكمال أعمال تبطين ترعة «العونة»، بطول كيلو و300 متر، مشيداً بنسب الإنجاز في المشروع، وجودة الأعمال، مشدداً على رفع كافة مخلفات التطهير من على جانبي الطريق المجاور للترعة أولاً بأول، منعاً لأي تراكمات.

تنفيذ 173 مشروع كوبري ومشاية بأسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه يجري تنفيذ 173 مشروع كوبري ومشاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بتكلفة 285 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،لافتاً إلى إنه يجري العمل في المرحلة الأولى للمشروع القومي لتبطين الترع، بإجمالي 108 ترعة، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و314 مليون جنيه.،

كما أكد المحافظ استمرار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة تبطين الترع، ومعدلات التنفيذ، موجهاً بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ، والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال التي يجري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجاً.

سرعة إنهاء الأعمال بكافة المشروعات

ووجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق مع مسئولي جهاز التعمير ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق، لتذليل كافة العقبات وسرعة إنهاء الأعمال بكافة المشروعات، وفقاً للخطة الزمنية، وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل بالمشروعات، لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز.

وأكد «سعد» على تقديم كافة أوجه الدعم، ورصد أي ملاحظات، حتى يتسنى تلافيها، بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات، مشيراً إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يستهدف 7 مراكز بالمحافظة، خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعاً، حيث يجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع، بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه.

ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز، هي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح، بينما يتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا.

تتضمن هذه المشروعات تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية في لقرى والنجوع التي تشملها المبادرة.