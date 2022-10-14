محافظ سوهاج: الانتهاء من إنشاء 5 بيوت أنوال جديدة للنسيج اليدوي بتكلفة 3 ملايين جنيه

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من إنشاء 5 بيوت أنوال جديدة للنسيج اليدوي بقرية النسيج بحي الكوثر، بتكلفة إجمالية 3 ملايين و 150 ألف جنيه، ليصل إجمالي البيوت الجديدة التي جرى إنشاؤها بقرية النسيج الجديدة إلى 15 بيت، نفذتها مديرية الإسكان بالمحافظة، ضمن خطة مشروعات «برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر»، الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة وزارة التنمية المحلية لدعم الحرف التراثية وتشجيع أصحابها على تطوير منتجاتهم والارتقاء بها.

توفير كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية

وأكد محافظ سوهاج توفير كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التي تشتهر بها المحافظة وعلى رأسها النسيج، وصناعة الأثاث، مشيرا إلى دعم تلك التكتلات الاقتصادية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والعمل على تطوير المنتجات، وتوفير معارض وبازارات ثابتة بالمجان لأصحاب تلك الحرف لعرض منتجاتهم، وتدريبهم على أحدث وسائل التسويق الجيد للمنتجات، بالإضافة إلى المشاركة في أبرز المعارض التي يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية، ومنها معرض «تراثنا».

مساحة بيت النول 90 متر مربع

وأوضح على لطفي رئيس حي الكوثر، أن مساحة بيت النول 90 متر مربع، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية والواجهات وأعمال المرافق، لجميع البيوت الجديدة تمهيدًا لتسليمها إلى النساجين، لافتا إلى خطة الحي لتنسيق الموقع العام لتلك البيوت وزيادة المساحات الخضراء، وتحويل المنطقة إلى مزار للوافدين إلى محافظة سوهاج.