«مصر الخير»: «تراث» تسعى لاستغلال طاقات الشباب في الحرف اليدوية

قال محمد عبدالرحمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن الهدف من اطلاق المبادرة هو تحقيق التنمية الاجتماعية كي لا تندثر الحرف اليديوية.

وأضاف محمد عبد الرحمن، أن جسر الخير بدأ من اكتر من ١٠ سنوات لتدشين جسر بين الشباب والأفكار والحاجة المجتمعية، قائلا انه تم تقديم ٦ دورات لاحتضان ٣٦ شركة ناشئة ومن بينهم ١٠ شركات حصلوا على تمويلات وفروا اكثر من ٤٠٠ فرصة من فرص العمل، موضحا أن جسر تعمل في ٤ مجالات هي الطاقة والماء والصحة والغذاء.

ونوه الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أنه دراسة 90 تجمع حرفي، حيث سيتم البدء بدعم ٣ مجمعات حرفية تبدأ من اسوان ومشروعات النخيل.

وأعلن عبد الرحمن، أن برنامج جسر بالمؤسسة يهدف للاهتمام بالتراث والبدء بمحافظة أسوان استمرار للتعاون يوصلوا ٥٠ شركة.

جاء ذلك خلال فاعلية إطلاق مبادرة تراث بين مصر الخير ومؤسسة كريدي أجريكول، المنعقدة في أحد فنادق القاهرة، وتوقيع بروتكول تعاون ما بين مؤسسة مصر الخير ومؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية لدعم الحرف التراثية.