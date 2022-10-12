رئيس «مصر الخير»: «تراث» تحقق تنمية مجتمعية وتحمي الحرف اليدوية

وقّعت حاضنة الأعمال «جسر مصر الخير»، التابعة لمؤسسة مصر الخير، مبادرة لإطلاق مبادرة «تراث»، التي تستهدف سد الفجوة بين أصحاب الحرف ورواد الأعمال، وتمكين الأجيال الجديدة من توظيف ما يمتلكونه من مهارات، إضافة إلى تراثهم الثري لإقامة مشاريع صغيرة تعود عليهم بالنفع.

التصدي للتحديات المجتمعية والبيئية

وأكد محمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إنّ الهدف من إطلاق المبادرة هو تحقيق التنمية الاجتماعية كي لا تندثر الحرف اليدوية.

جسر بين الشباب والأفكار ومتطلبات المجتمع

وأضاف عبدالرحمن، أنّ مصر الخير بدأت منذ أكثر من 10 سنوات تدشين جسر بين الشباب والأفكار ومتطلبات المجتمع، لافتا إلى أنّه جرى تقديم 6 دورات لاحتضان 36 شركة ناشئة، منها 10 حصلت على تمويلات، ووفرت أكثر من 400 فرصة عمل.

وتابع الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أنّ جسر مصر الخير يعمل في 4 مجالات، هي «الطاقة والماء والصحة والغذاء»، موضحا أنّه جار دراسة 90 تجمعًا حرفيًا، وسيتم البدء بدعم 3 مجمعات حرفية تبدأ من أسوان ومشروعات النخيل.