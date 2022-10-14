إقبال على منتجات صناع الخير للتنمية بمعرض تراثنا.. إحياء الحرف اليدوية

شهد الجناح الخاص بمؤسسة صناع الخير للتنمية بمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية إقبالا كبيرا من زوار المعرض مشيدين بجودة خامات المعروضات وتنوع أشكالها بما يلبي جميع الأذواق.

وشمل جناح صناع الخير للتنمية بمعرض تراثنا منتجات المشروعات التنموية التي تقوم بتنفيذها المؤسسة لإحياء الحرف اليدوية والتراثية ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفيذا لأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بهدف توفير المئات من فرص العمل غير التقليدية للفتيات وللمرأة المعيلة.

معرض تراثنا

أكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، في بيان له أن المشاركة في معرض تراثنا هي المشاركة الخامسة للمؤسسة في المعارض الكبري المختلفة حيث شهد جناح المؤسسة في المعارض السابقة إشادة من الوزراء والشخصيات العامة وكل زوار هذه المعارض وكان اخرها معرض ديارنا الذي تم تنظيمه بالعلمين الجديدة.

وأشار إلى أن جميع المنتجات التي يتم عرضها بجناح صناع الخير هي من ما نسجته أنامل السيدات والفتيات في مصنع السجاد اليدوي الذي انشأته صناع الخير بقرية دار السلام مركز يوسف الصديق، وكذلك المشغولات اليدوية من منتجات أخميم التي أنتجتها السيدات المعيلات بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين من خلال مركز استدامة الذي أنشاته المؤسسة لدعم المرأة الريفية المعيلة.

وأوضح عبدالفتاح أن مشروعات صناع الخير للتنمية لإحياء الحرف اليدوية ساهمت حتى الآن في توفير أكثر من 500 فرصة عمل في أقل من عامين منذ بداية العمل في مشروع إنشاء مصنع السجاد اليدوي بقرية دار السلام بالفيوم.

صناع الخير

وأشار عبد الفتاح إلى أن صناع الخير اختارت أن تنشئ مصنع السجاد اليدوي بقرية دار السلام بالفيوم باعتبار أن صناعة السجاد اليدوي واحدة من الصناعات كثيفة الاحتياج للعمالة وصناعة صديقة للبيئة وأن إنشاء المصنع جاء ايضا في إطار جهود صناع الخير لتنمية لإعادة إعمار واحدة من قرى محافظة الفيوم الأشد احتياجا والعودة بها إلى فكرة القرية المنتجة ذات المنتج الواحد لكي تتفرد في هذا المنتج وتتفوق ليحظي منتجها بفرص تسويقية عالية محليا وعالميا، وأن المصنع يعمل به أكثر من 200 من السيدات المعيلات والفتيات من أهالي قرية دار السلام والقرى المجاورة كما يوفر فرص عمل تكميلية لعدد كبير من أهالي.

وأضاف عبدالفتاح أن جناح صناع الخير بمعرض تراثنا تضمن ايضا منتجات مركز استدامة لتنمية وتمكين المرأة الريفية الذي أنشاته صناع الخير بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين بهدف العمل على تقديم أشكال متعددة من الدعم لشرائح المرأة الريفية وبخاصة المرأة المعيلة للنهوض بها اقتصاديا واجتماعيا منها تقديم خدمات التدريب والإنتاج للحرف اليدوية والتراثية (منتجات أخميم من المنسوجات اليدوية) حيث يحتوي المركز على عدد 6 أنوال لتدريب السيدات عليها ومعرض للمنتجات كذلك يقدم المركز خدمات دعم السيدات الريفيات في محو أميتهم عبر قسم مجهز بالمركز يحوي القسم 20 دسك تعليمي كما يقدم المركز خدمات رفع الوعي بالقضايا الحياتية من خلال تنظيم ندوات توعية وبرامج ودورات تدريبة على إدارة المشروعات واستثمار الوقت والتنمية البشرية، مضيفا أن هناك العديد من المشروعات الإنتاجية التي تسعي صناع الخير لتنفبذها خلال الفترة القادمة من بينها مركز استدامة بأسوان الذي يهدف إلى إحياء الحرف التراثية بقرى النوبة.