رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

«بورسعيد للفنون الشعبية» تشارك في معرض تراثنا 2022

كتب:

إلهام زيدان
11:55 ص | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
فرقة بورسعيد في معرض تراثنا 2022

فرقة بورسعيد في معرض تراثنا 2022

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة الدكتورة جيهان الملكي، بفرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، بقيادة الفنان محمد صالح، ومدير الفرقة، محمود بيومي، في الفعاليات الفنية المصاحبة لمعرض تراثنا للحرف اليدوية التراثية، المقام في مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات.

قصور الثقافة في «تراثنا» 2022

وقدّمت الفرقة باقة متنوعة من أشهر الاستعراضات المعبرة عن التراث البورسعيدي، منها «البمبوطية، وإحنا البورسعيدية، وآه يا لالي، ويلا يا بحرية، وبتغني لمين يا حمام، والضمّة، وأم الخلول، والصياد»، بحضور جماهيري كبير.

اقرأ المزيد:

جهاز تنمية المشروعات: 100 عارض في «تراثنا» من ذوي الهمم

«القومي للمرأة» يشارك في «تراثنا»: نسعى لتمكين السيدات اقتصاديا

مايا مرسي: جناح القومي للمرأة بمعرض «تراثنا» يضم منتجات صديقة للبيئة

«حياة كريمة» تشارك في «تراثنا» بجناح لمنتجات مشروعات قرى المبادرة (صور)

قصور الثقافة تدشن فعّاليات فنية بقرى «حياة كريمة» في دمياط

قصور الثقافة تشارك في «أنت الحياة» بالشرقية.. يستمر حتى 22 سبتمبر

ورشة حكي بالعرائس لـ«قصور الثقافة» في مبادرة «اسعى» بالأسمرات

«قصور الثقافة» تطلق فعاليات «حياة كريمة» بقرى كفر الشيخ

الشركة المتحدة: توفير محتوى سينمائي مناسب للأسرة المصرية في قصور الثقافة

قصور الثقافة تطلق برنامجا لترسيخ قيم المواطنة بالمنيا لتوعية الشباب

«قصور الثقافة»: عروض للأوبرا والفنون الشعبية في شوارع شرم الشيخ خلال cop 27
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.