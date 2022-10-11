«بورسعيد للفنون الشعبية» تشارك في معرض تراثنا 2022

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة الدكتورة جيهان الملكي، بفرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، بقيادة الفنان محمد صالح، ومدير الفرقة، محمود بيومي، في الفعاليات الفنية المصاحبة لمعرض تراثنا للحرف اليدوية التراثية، المقام في مركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات.

قصور الثقافة في «تراثنا» 2022

وقدّمت الفرقة باقة متنوعة من أشهر الاستعراضات المعبرة عن التراث البورسعيدي، منها «البمبوطية، وإحنا البورسعيدية، وآه يا لالي، ويلا يا بحرية، وبتغني لمين يا حمام، والضمّة، وأم الخلول، والصياد»، بحضور جماهيري كبير.