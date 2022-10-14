استشاري طب نفسي: الزواج فوق سن 35 يعرض الأطفال للإصابة بالتوحد

قالت الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي، إنّ الزواج المتأخر في سن 35 عامًا يجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتوحد، لافتة إلى أن الزواج تحت سن الـ 40 يحمي الطفل بشكل أكبر، موضحة أن الأطفال المصابين بالتوحد لهم معاملة خاصة من الجميع وليس الأهل فقط، ولابد من توعية أبنائنا بطرق التعامل مع زملائهم المصابين بالمرض سواء في النادي أو المدارس.

الطفل المصاب بالتوحد يكون أكثر عصبية وعِند

وأضافت استشاري الطب النفسي، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح» مع المذيع باسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مرض التوحد يصيب الأولاد أكثر من البنات، موضحة أن الطفل المصاب بالتوحد يكون أكثر عصبية وعِند وعنف على غير العادة، وهناك بعض الأهالي لا يتقبلون فكرة التوحد لدى أطفالهم ويقومون بتعنيفهم.

لابد من توعية الأهل بكيفية التعامل مع طفل التوحد

وتابعت استشاري الطب النفسي أن العلاج لابد أن يشمل العديد من الخطوات، من خلال توعية الأهل بكيفية التعامل مع طفل التوحد سواء بالاحتواء أو الصبر وغيرهما، مؤكدة أهمية الجلسات السلوكية للطفل المصاب لكي نرفع وننمي مستوى التركيز لديه إلى جانب العلاج الدوائي إذا تتطلب الأمر.

المتابعة الدورية والانتظام على العلاج

وذكرت استشاري الطب النفسي أنه يتم تحديد المدرسة التي يدخلها الطفل المتوحد بناءً على مستوى ذكائه ودرجة التوحد، مضيفة أنه مع المتابعة الدورية والانتظام على العلاج تتحسن الحالة المصابة بشكل كبير يجعلهم قادرين على تحمل مسئولية أنفسهم، كما يجب على الطفل المصاب بالتوحد ممارسة الرياضات الفردية كالسباحة.

الخوف الزائد على الطفل يؤثر بالسلب على ثقته بنفسه

وأشارت استشاري الطب النفسي إلى أن الخوف الزائد على الطفل من الاحتكاك بالآخرين وعزله بغرفته يؤثر بالسلب على ثقة الطفل بنفسه وعلى نموه الطبيعي، ومن الممكن أن يٌصاب الطفل بالاكتئاب والرهاب الاجتماعي.

واستكملت استشاري الطب النفسي أنه لابد من أن منح مساحة شخصية للأطفال المصابين بالتوحد تحت الرقابة البسيطة، وذلك على حسب درجة التوحد وحالة الطفل، مؤكدة ضرورة تنمية الهوايات لدى الطفل كالرسم.