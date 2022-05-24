اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ المصرية ﻟﺘﻘدم ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ تنظم مؤتمر «معا من أجل التوحد» في المنيا

تنظم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ المصرية ﻟﺘﻘدم الأشخاص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺘوحد، برئاسة مها هلالي رئيسة الجمعية ومستشار فني وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة المؤتمر العلمي التوعوي الثامن عشر «معا من أجل التوحد»، وذلك بالتعاون مع وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام محافظة المنيا برئاسة الدكتورة هبة حمدي أبو زيد مدير عام الوحدة، إذ تستضيف فعالياته قاعة مؤتمرات مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا، وذلك يوم الخميس المقبل.

منح الأشخاص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ الذهنية

ويأتي المؤتمر في إطار توجه اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ المصرية ﻟﺘﻘدم الأشخاص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟﺘوحد بالارتقاء بمستوى الخدمات المتاحة للأشخاص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﻲ مصر واﻟﻌﺎﻟم العربي، خاصة أن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ تعمل ﻋﻠﻰ منح الأشخاص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ الذهنية والتوحد اﻟرﻋﺎﯿﺔ المتكاملة، سواء علاجيا أو تعليميا أو تدريبيا أو تأهيليا، ﻟﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘدم واﻟوﺼول إﻟﻰ الاستقلالية وتحقيق الدمج اﻷﻓﻀل بالمجتمع.

مناقشة قضايا مهمة

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركة الخبراء والمتخصصين في مجال الإعاقة بمصر، حيث سيناقش عددًا من القضايا المهمة منها؛ تطور المعارف والحقوق والخدمات للأشخاص ذوي التوحد، والتدخل المبكر للأطفال ذوي التوحد، بالإضافة إلى تنمية اللغة والتواصل لدى الأشخاص ذوي التوحد، وتعليم المهارات الأكاديمية والمسارات التعليمية البديلة للطلاب ذوي التوحد، وتعليم المهارات الحياتية للأشخاص ذوي التوحد.