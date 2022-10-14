ضبط 1594 قضية تموينية متنوعة في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1594) قضية تموينية خلال 24 ساعة من بينها :-

ضبط قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات 79500 عبوة سجائر، وكذا ضبط 414 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات 9,750 طن دقيق أبيض عيني – 36,350 طن مكرونة – لحوم - سكر – أرز – زيت طعام – أسمدة - أعلاف – 1452 عبوة سلع غذائية– 5000 قطعة أدوات مائدة – 400 لتر زيوت سيارات - 56 عبوة سجائر.

ضبط 722 قضية في مجال مخالفات المخابز

ضبط 722 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 10 قضايا دقيق بلدي مدعم مستندي – 46 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 61 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 6 قضايا توقف عن الإنتاج - 599 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات 41٫550 طن دقيق بلدي مدعم.

وأسفرت الجهود عن ضبط 14 قضية تهريب بمضبوطات بلغت 321٫537 طن أرز شعير كان أبرزها الآتي: ضبط (مالك مخزن لتجميع الحبوب بدون ترخيص – بمحافظة الدقهلية) لتخزينه كمية قدرها (210 أطنان أرز شعير محظور تداوله بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط شخص خزن 50 طن أرز شعير محظور تداوله بدمياط

ضبط مالك مضرب أرز بمحافظة دمياط، لتخزينه 50 طن أرز شعير محظور تداوله بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص تابع لمصنع للصناعات الدوائية بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها 59 طن جلسرين اللاكتوز – الجيلاتين – الكروس كارميلوز الخاصة بتصنيع أدوية علاج السكر – الضغط – العظام - المسكنات، مستلزمات إنتاج دون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المعنية ويشتبه في عدم صلاحيته البعض منها للاستخدام الصناعي، وكذا ضبط (طن خام جلسرين معبأة في براميل غير صالحة للاستخدام الصناعي، لانتهاء صلاحيتها ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.