حالتا وفاة و18 مصابا في 5 حوادث سير بالفيوم بسبب السرعة الزائدة

تسببت السرعة الزائدة في وقوع 5 حوادث مأساوية بمختلف أرجاء محافظة الفيوم، خلال ساعات قليلة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين، وذلك رغم التحذيرات المنتشرة على الطرق بالحد الأقصى المسموح للسرعة، إلا أنّ تهور السائقين في القيادة يتسبب في فقدان أشخاص لحياتهم وإصابة آخرين.

وتسببت تلك الحوادث في استمرار نزيف الأسفلت على طرق أسيوط الصحراوي الغربي، وطريق «القاهرة - الفيوم»، والطريق الدائري المحيط بمحافظة الفيوم، وحادثين بمركز يوسف الصديق.

مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم

وفي مركز يوسف الصديق، شهدت منطقة المفارق حادثا مروعا، أصيب خلاله 8 أشخاص، حيث تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث تصادم بين سيارة و«توك توك»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة

وفي قرية تونس السياحية بنطاق مركز شرطة يوسف الصديق، أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» كانوا يستقلونه على أحد المطبات الصناعية بسبب السرعة الزائدة، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج.

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين

وشهد طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي حادث تصادم سيارتين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، فيما جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما كان السبب الرئيسي في وقوع الحادث هي السرعة الزائدة التي تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائقين، فاصطدما معاً.

مصرع شخص في تصادم سيارتين

وسالت دماء شخص ولفظ أنفاسه الأخيرة على طريق أسيوط الغربي بنطاق محافظة الفيوم، إثر حادث تصادم مروّع بين سيارتين ربع نقل وملاكي، وذلك بسبب السرعة الزائدة، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

إصابة 4 أشخاص تصادم سيارة وتروسيكل

وصباح اليوم، شهد مدخل السلخانة على الطريق الدائري بمحيط محافظة الفيوم، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وذلك إثر حادث تصادم سيارة أجرة محملة بالركاب ودراجة نارية «تروسيكل»، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.