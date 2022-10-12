حوادث اليوم: سقوط 29 تاجر مخدرات بالمنوفية.. وضبط ربة منزل هاربة من الإعدام

نجحت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية في الساعات الماضية بكل قطاعاتها في الكشف عن العديد من القضايا والجرائم في مختلف محافظات الجمهورية، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة جميع المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» أبرز القضايا والوقائع التي شهدتها المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية وأعلنت عنها وزارة الداخلية.

عاطل يُنقب عن الآثار في منزله بالمرج

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على أحد الأشخاص أثناء قيامه بأعمال حفر بهدف التنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة، وتم العثور بداخل العقار على حفرة والأدوات المستخدمة سواء فى الحفر أو التنقيب، وبعد مواجهة المتهم بكل ما هو منسوب إليه اعترف بقيامه بالحفر بهدف التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه.

ربة منزل هاربة من حكم بالإعدام فى قضية قتل

وفي منطقة السلام التابعة لمحافظة القاهرة، نجحت أيضاً أجهزة الأمن في ضبط ربة منزل محكوم عليها بالإعدام فى قضية قتل، حيث إنها كانت مختبئة داخل إحدى الشقق السكنية المستأجرة في دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبعد مواجهتها بالحكم الصادر ضدها، اعترفت على الفور به، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

القبض على 29 تاجر مخدرات في المنوفية

وفي محافظة المنوفية، نظم قطاع الأمن العام بالمشاركة مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة أمنية استهدفت العديد من المناطق والمراكز وأسفرت عن ضبط عدد 12 قطعة سلاح ناري وأبيض، مع عدد 27 قضية إتجار في المواد المخدرة لعدد 29 متهم.

تشكيل عصابى ينصب على الشباب بحجة منحهم شهادات دولية فى التمريض

وفي محافظة الإسكندرية، نجحت أجهزة الأمن في القبض على 4 متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل أن يحصلوا على دورات تدريبية فـى مجال التمريض داخل الأكاديمية الخاصة به، وأوهموهم أنها أكاديمية معتمدة من الجهات المعنية، وأنهم سوف يحصلوا على شهادات في نهاية الدورة.