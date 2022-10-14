دراسة علمية تحذر: التغيرات المناخية تؤثر على سرعة دوران الأرض

حذرت دراسة علمية حديثة، أجراها فريق من العلماء البريطانيين، ونشرت نتائجها في دورية العلوم الطبيعية الجغرافية Nature Geoscience، من أن التغيرات المناخية ربما تكون قد تسببت في إبطاء دوران الأرض، مما يؤدي إلى إطالة اليوم الأرضي، وأرجعت الدراسة السبب في ذلك إلى شدة الرياح الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

الاحتباس الحراري يؤثر على طول اليوم

وبحسب ما أظهرت نتائج الدراسة، فقد اكتشف الفريق البحثي، بقيادة البروفيسور آدم سكيف، من جامعة «إكستر»، نتيجة مفاجئة وغير متوقعة تماماً لتغير المناخ العالمي، حيث اتضح أن الاحترار العالمي لا يؤثر على الطقس والأمطار والجفاف فحسب، بل على طول اليوم، وعلى سرعة دوران الأرض.

ابتكر العلماء نموذجاً رياضياً معقداً يسمح بالتنبؤ بالتغيرات في سرعة دوران الأرض، وطول اليوم المرتبط بها، وذلك قبل فترة أكثر من عام واحد، الأمر الذي اعتبر في السابق مستحيلاً، حيث أثبت سكيف وزملاؤه بشكل مقنع، العلاقة بين «الجيوديسيا»، وهو علم يوفر قياسات دقيقة لشكل كوكبنا وحجمه وموقعه، بالإضافة إلى الجاذبية، والتنبؤات المناخية.

وبسبب الاحتباس الحراري، تتغير سرعة الرياح واتجاهها، وكذلك مسارات الأعاصير والأعاصير المضادة، وهذه حقيقة معترف بها، وهي أن الرياح تزداد قوة والجو ككل يتحرك بشكل أسرع، وبالتالي يبطئ دوران الأرض حول محورها قليلاً، ونتيجة لذلك، أصبحت الأيام الأرضية أطول، ولا يدور الحديث عن 25 ساعة بدلاً من 24 ساعة، بل هناك فرق أجزاء من الثانية فقط.

التنبؤ بتغيرات المناخ على كوكب الأرض

ويؤكد فريق الدراسة: «نعم، يختلف طول اليوم قليلاً»، لكن مثل هذه التغيرات مهمة، على سبيل المثال، بالنسبة لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والأغراض الأخرى التي تكون فيها القياسات الدقيقة ضرورية، وقد سمح النموذج الذي أعده العلماء بالتنبؤ في تغيرات مهمة في الطقس على الكوكب بأكمله، مثل التيارات النفاثة في الغلاف الجوي، وتذبذبات الطقس في منطقة شمال الأطلسي.