الأمم المتحدة: غازات الاحتباس الحراري آخذة في الارتفاع بمستويات قياسية

تعتقد الأمم المتحدة أن جهود مواجهة تغير المناخ تسير في الاتجاه الخاطئ، ويبدو أن دول العالم لن تخرج منتصرة من تلك المعركة، بحسب ما التقرير الذي ذكره موقع قناة «sabc» الإخبارية.

الجمعية العالمية للأرصاد الجوية أصدرت ورقة، جمعت تقارير من بعض المنظمات، وكانت النتيجة أن التطلعات في ملف تغير المناخ لا تتطابق مع الواقع.

ويقول التقرير الذي يحمل عنوان «متحدون في العلوم» إن غازات الاحتباس الحراري آخذة في الارتفاع بمستويات قياسية، ورغم أن ذلك ليس مفاجئا، وجرى إبطاء الانبعاثات مؤقتًا أثناء عمليات الإغلاق العالمية، لكن مستويات الانبعاثات عادت بالفعل، إلى الارتفاع بشكل أسرع من ما قبل جائحة كورونا.

البشرية تدفع ثمن إدمان الوقود الأحفوري

ونقل الموقع عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قوله: «الفيضانات والجفاف وموجات الحر والعواصف الشديدة وحرائق الغابات تسير من سيئ إلى أسوأ، محطمة الأرقام القياسية ما ينذر بالخطر، فهناك موجات الحر في أوروبا، وفيضانات هائلة في باكستان، إن موجات الجفاف شديدة وطويلة الأمد في الصين والقرن الأفريقي والولايات المتحدة.. لا يوجد شيء طبيعي حول حجم تلك الكوارث، وهذا هو ثمن إدمان البشرية للوقود الأحفوري».

وتابع التقرير أن الجزء الأكثر إحباطًا في التقرير يبين أن الانبعاثات تباطأت أثناء وباء كورونا، إلا أن تركيزات ثاني أكسيد الكربون الرئيسية في الغلاف الجوي استمرت في الزيادة، وذلك بحسب اثنين من المراصد الرئيسية في هاواي وأستراليا

أشار إلى أنه في الوقت الحالي، فإن اتفاقية باريس التي جرى التوصل إليها في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في عام 2015، باعتبارها رائدة كما كانت هي الحد الأدنى المطلوب لإنقاذ الكوكب، لكن قلة من الدول تفي بتعهداتها، ما يعني أن الوباء والركود العالمي جعلا الأموال المتاحة للوفاء بهذه الالتزامات أقل ما انعكس على تطبيق تلك التعهدات.