«الشرقاوي»: التغير المناخي يهدد حياة 7,2 مليار نسمة على كوكب الأرض

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، إن مصطلحات «التغير المناخي وصديق للبيئة والطاقة النظيفة والطاقة البديلة»، كانت مجرد شعارات قبل 10 أعوام، لافتًا إلى أنها كانت بعيدة أيضًا عن البحث العلمي في الدول النامية.

تأثيرات التغير المناخي أصبح ملموس

وأضاف «الشرقاوي»، في حوار مع الإعلامي محمد البيطار في برنامج «الاقتصاد والناس» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن الوضع اختلف الآن فيما يتعلق بتأثيرات التغير المناخي، حيث أصبحت هذه التأثيرات واقعًا ملموسًا بمعظم دول العالم، لافتًا إلى أن مواجهة هذه التغيرات مازالت لا تخرج عن كونها «مناقشات»، منوهًا إلى انسحاب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق من مؤتمر المناخ، مؤكدًا على عدم التزام بلاده بأي توصيات.

التعدي على البيئة مازال مستمرة

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة أن القشرة الأرضية لازالت تعاني من إقامة المدن الصناعية والانبعاثات الكربونية، فضلا عن رحلات طيران التي تتجاوز 22 ألف رحلة يوميًا، إضافة إلى أجهزة تكييف السيارات التي تتسبب في زيادة استهلاك الوقود، كما أنها تزيد من الحرارة المنبعثة من السيارات إلى الشوارع، كاشفًا عن أن هذه الاشياء تعد تحديًا للطبيعة، وتهدد احتياجات سكان العالم البالغ عددهم 7,2 مليار ومن المتوقع وصول الأعداد إلى 8 مليارات.

العلاقة بين الإنسان والطبيعة ذات تأثيرات متبادلة

ولفت الشرقاوي إلى أن الطبيعة لها دور كذلك في هذه التغيرات، مؤكدًا أن علاقتها بالإنسان علاقة متبادلة، لافتًا إلى إشارة العلماء إلى أن تسونامي أثر على حركة الأرض.