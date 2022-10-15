رحلات سيوة للسياح والمصريين.. أجمل فسحة في فصل الخريف (صور)

تستقبل سيوة رحلات من داخل وخارج مصر خلال فصل الخريف، مع انطلاق الموسم السياحي الجديد لعام 2022، ويقبل الزائرون علي الواحة للاستمتاع بأجمل المزارات السياحية المتنوعة، خاصة السياحة البيئية الجميلة والإقامة في الأكواخ والكامبات المصنوعة من الكرشيف، وهو مزيج من الملح الصخري والطين وجريد النخيل.

جنة الله علي أرضه.. بهذه الكلمات وصف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح سيوة والطبيعة الخلابة التي تتميز بها، شارحا لـ«الوطن» ان الواحة تتمتع بالعديد من المقومات السياحية منها السياحة البيئية وسياحة السفاري والسياحة الأثرية والسياحة العلاجية والسياحة الترفيهية وسياحة المهرجانات، وهي من المدن الجاذبة للأجانب من مختلف دول العالم والمصريين من الشباب والأسر وطلاب الجامعات.

توفر الخدمات في سيوة

وواضل: «وفرنا جميع الخدمات للمقبلين علي رحلات سيوة من مياه ممتازة ولدينا مصانع للمياه المعدنية، وكهرباء بالطاقة الشمسية من محطة سيوة صديقة للبيئة، وتجميل ونظافة المزارات السياحية والشوارع، ورصف وتطوير مدخل الواحة، وجار ازدواج طريق سيوة مطروح خرساني»، حسب حديث محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة.

أهم مزارات سيوة السياحية

مزارات سيوة متنوعة حسب حديث رئيس المدينة لـ«الوطن»، منها بحيرة سيوة «فطناس» وقلعة شالي «سيوة القديمة»، وجبل الموتى، ومعبد آمون وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، وعين كليوباترا ومتحف البيت السيوي وبئر واحد، وبحر الرمال الأعظم ورحلات السفاري، وبحيرات الملح، والعيون الكبريتية والعين الساخنة، وبحيرة المياه الباردة.

أشهر أكلات سيوة

ويعشق الزائرون المصريون والسياح تناول الأكلات السيوية الأورجانك، طبقا للشيف عثمان علي أشهر طباخي سيوة، خاصة أن الخضروات تزرع في جنائن الواحة، وتربية المواشي الضأن والماعز والدواجن من الفراخ البلدي والبط، وأبرز هذه الأكلات «أبو مردم» التي يجري إعدادها من اللحوم والدواجن المختلفة على الحطب تحت الأرض، والملوخية السيوي والكسكسي بالخضار واللحمة والأرز الأحمر والأرز السيوي بالخلطة، وأكلات متنوعة بزيت الزيتون الذي تشتهر به سيوة.